Зірка гачимучі: у Курській області на стенді з ветеранами знайшли актора Біллі Геррінґтона (відео)
У Желєзногорську Курської області на панно з ветеранами розмістили зірку інтернет-мему гачимучі, американського гей-актора фільмів для дорослих 1990-х років Біллі Геррінґтона.
Відеокадри з фотографіями Геррінґтона у формі радянського солдата розмістило російське медіа "Осторожно, новости".
На площі біля будівлі місцевої адміністрації встановили мультипанно "Курська битва". Воно являє собою мозаїку завдовжки понад 11 метрів, на панно представлено понад 2 000 портретів учасників Другої світової війни і повномасштабного вторгнення в Україну.
Мер міста Олександр Михайлов розповів, що цей проєкт — аналог "Безсмертного полку", на який фотографії надсилали місцеві жителі. Місцевий активіст і член КПРФ Руслан Циганов 2 травня звернув увагу, що на стенді опинилися фото актора фільмів для дорослих Біллі Геррінґтона.
Бізнесмен Антон Польський, який відповідав за створення панно, запропонував поставити комуніста на коліна за такі відомості. У спілкуванні з виданням він заявив про готовність вибачитися, але в американських акторах не розбирається.
Напередодні 9 травня влада виправила панно — фотографії Геррінґтона заклеїли портретами справжніх ветеранів. Інсталяція простоїть біля будівлі адміністрації весь рік.
Зараз триває слідство. Голова Желєзногорська Олександр Михайлов обіцяє, що з імовірним 16-річним підлітком, підозрюваним у заміні фото, попрацюють "у плані патріотичного виховання".
Нагадаємо, останній пілот Битви за Британію помер у віці 105 років у День Святого Патрика. Джона "Педді" Гемінгуея збивали чотири рази, йому вдавалося вижити в авіакатастрофах.
Колишній бойовий медик Андрій Жолоб попереджав про виклики, з якими зіткнеться Україна після повернення ветеранів з передової.