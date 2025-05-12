В Железногорске Курской области на панно с ветеранами разместили звезду интернет-мема гачимучи, американского гей-актера фильмов для взрослых 1990-х годов Билли Херрингтона.

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Видеокадры с фотографиями Херрингтона в форме советского солдата разместило российское медиа "Осторожно, новости".

На площади у здания местной администрации установили мультипанно "Курская битва". Оно представляет собой мозаику длиной более 11 метров, на панно представлены более 2 000 портретов участников Второй мировой войны и полномасштабного вторжения в Украину.

Мэр города Александр Михайлов рассказал, что этот проект — аналог "Бессмертного полка", на который фотографии присылали местные жители. Местный активист и член КПРФ Руслан Цыганов 2 мая обратил внимание, что на стенде оказались фото актера фильмов для взрослых Билли Херрингтона.

Бизнесмен Антон Польский, отвечавший за создание панно, предложил поставить коммуниста на колени за такие сведения. В общении с изданием он заявил о готовности извиниться, но в американских актерах не разбирается.

Накануне 9 мая власти исправили панно — фотографии Херрингтона заклеили портретами настоящих ветеранов. Инсталляция простоит у здания администрации весь год.

Сейчас проходит следствие. Глава Железногорска Александр Михайлов обещает, что с предполагаемым 16-летним подростком, подозреваемым в замене фото, поработают "в плане патриотического воспитания".

Напомним, последний пилот Битвы за Британию умер в возрасте 105 лет в День Святого Патрика. Джона "Пэдди" Хемингуэя сбивали четыре раза, ему удавалось выжить в авиакатастрофах.

Бывший боевой медик Андрей Жолоб предупреждал о вызовах, с которыми столкнется Украина после возврата ветеранов с передовой.