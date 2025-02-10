50 000 ветеранов только во Львове: к каким послевоенным вызовам готовиться украинцам
Бывший боевой медик Андрей Жолоб предупредил, что к встрече ветеранов не могла подготовиться ни одна страна. По его словам, избежать "невероятного количества проблемных случаев" не удастся.
Только во Львове после завершения войны будет примерно 50 тысяч ветеранов. О том, какие вызовы для общества это повлечет, в интервью "Радио Свобода" 10 февраля рассказал экс-командир медицинской роты 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ и председатель Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий Андрей Жолоб.
"Ни одна страна не могла подготовиться к встрече ветеранов, чтобы предусмотреть все сложные проблемы, ни США, ни Израиль", — подчеркнул он.
Ветеран войны отметил, что подготовиться — невозможно. Он уточнил, что менее образованные люди считают, что после участия в боях они не должны ничего делать, и считают всех остальных виноватыми.
"Худшее, что может сделать с собой боец после войны — это ехать верхом на коне на своей печали. И начать ее преобразовывать, к сожалению, в отношении общества, а потом садиться и попрошайничать, заливаться алкоголем и так далее. Вот с этим будем мы работать. Поэтому будут большие вызовы", — заявил Жолоб.
По его словам, будет "невероятное количество проблемных случаев". В частности, речь идет о домашнем насилии, громких и требовательных просьбах о помощи, попытках самоубийства и тому подобное.
"Мы не обойдем это стороной. Не станем первой в мире превентивной нацией, в которую счастливо вернутся ветераны, и немедленно, как на брошюрках религиозных организаций, начнут танцевать, взявшись за руки", — заверил эксперт.
Также он дал несколько советов украинцам.
"Я бы очень просил сознательных граждан не переступать через человека, который лежит на улице. Если видите, что человек в беде, независимо военный, не военный, ветеран или не ветеран, спросите, а чем можно помочь", — отметил Жолоб.
Также он призвал не подбежать к человеку на кресле колесном, который едет под гору, и не толкать его. Ветеран объяснил, что ветеран как раз мог взять себя в руки и решить научиться, поэтому лучше переспросить, нужна ли помощь.
Если же ветеран реагирует агрессивно, эксперт посоветовал не отвечать тем же и не поддаваться на конфликт.
Напомним, в Чернигове 43-летний мужчина отказался показывать документы и напал на военного. Он замахивался телескопической дубинкой и использовал перцовый баллончик. Украинца подозревают по двум статьям.
По данным соцсетей, во Львове мужчина попал под машину, убегая от представителей ТЦК и полиции. Его остановили, чтобы проверить военно-учетные документы.