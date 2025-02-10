50 000 ветеранів лише у Львові: до яких післявоєнних викликів готуватись українцям

Колишній бойовий медик Андрій Жолоб попередив, що до зустрічі ветеранів не могла підготуватись жодна країна. З його слів, оминути "неймовірної кількості проблемних випадків" не вдасться.

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Лише у Львові після завершення війни буде приблизно 50 тисяч ветеранів. Про те, які виклики для суспільства це спричинить, в інтерв’ю "Радіо Свобода" 10 лютого розповів екскомандир медичної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ і голова Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб.

"Жодна країна не могла підготуватись до зустрічі ветеранів, щоб передбачити всі складні проблеми, ані США, ані Ізраїль", — наголосив він.

Ветеран війни наголосив, що підготуватися — неможливо. Він уточнив, що менш освічені люди вважають, що після участі у боях вони не мають нічого робити, й вважають усіх інших винними.

"Найгірше, що може зробити з собою боєць після війни ‒ це їхати верхом на коні на своїй печалі. І почати її перетворювати, на жаль, щодо суспільства, а тоді сідати й жебракувати, заливатися алкоголем і так далі. Ось із цим будемо ми працювати. Тому матимемо великі виклики", — заявив Жолоб.

З його слів, буде "неймовірна кількість проблемних випадків". Зокрема, йдеться про домашнє насильство, гучні й вимогливі прохання про допомогу, спроби самогубства тощо.

"Ми не оминемо цього. Не станемо першою у світі превентивною нацією, в яку щасливо повернуться ветерани, і негайно, як на брошурках релігійних організацій, почнуть танцювати, взявшись за руки", — запевнив експерт.

Також він дав кілька порад українцям.

"Я б дуже просив свідомих громадян не переступати через людину, яка лежить на вулиці. Якщо бачите, що людина в біді, незалежно військовий, не військовий, ветеран чи не ветеран, запитайте, а чим можна допомогти", — зауважив Жолоб.

Також він закликав не підбігти до людини на кріслі колісному, яка їде під гору, і не штовхати її. Ветеран пояснив, що ветеран саме міг взяти себе в руки та вирішити навчитися, тому краще перепитати, чи потрібна допомога.

Якщо ж ветеран реагує агресивно, експерт порадив не відповідати тим самим й не піддаватись на конфлікт.

Нагадаємо, у Чернігові 43-річний чоловік відмовився показувати документи й напав на військового. Він замахувався телескопічним кийком та використав перцевий балончик. Українця підозрюють за двома статтями.

За даними соцмереж, у Львові чоловік потрапив під машину, тікаючи від представників ТЦК й поліції. Його зупинили, щоб перевірити військово-облікові документи.