Операція "Сіндур": чому Індія задіяла штурмовик Jaguar у війні з Пакистаном

Військово-повітряні сили Індії нещодавно провели найбільшу за останнє покоління повітряну битву із сусіднім Пакистаном. У своєму арсеналі вони мають лише один справжній штурмовий літак — SEPECAT Jaguar британсько-французького виробництва. Він здатний нести ракети класу "повітря-повітря".

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Чому індійський винищувач SEPECAT Jaguar був задіяний в операції "Сіндур", йдеться у статті видання National Interest ", яку переклав Фокус.

Літак Jaguar призначений для нанесення ударів по наземних цілях, але ВПС Індії нещодавно використовували його в ракетній дуелі з більш маневреними пакистанськими винищувачами.

ВПС Індії (IAF), які нещодавно провели найбільшу за останнє покоління повітряну битву із сусіднім Пакистаном, мають у своєму арсеналі тільки один справжній штурмовий літак — SEPECAT Jaguar британсько-французького виробництва. Спочатку Jaguar замислювався як реактивний навчально-тренувальний літак з невеликими можливостями ударів по наземних цілях, але згодом був модифікований і отримав надзвуковий, розвідувальний і тактичний ядерний ударний потенціал. Сьогодні Jaguar, перший політ якого відбувся 1968 року, залишається тільки на озброєнні Індії.

За повідомленнями, Jaguar брав участь у нещодавній повітряній битві між Індією і Пакистаном. Це вельми дивно, з огляду на те, що Jaguar призначений для нанесення ударів по наземних цілях, а в битві, як відомо, брали участь в основному винищувачі класу "повітря-повітря", які були змушені залишатися по різні боки кордону і завдавати ракетних ударів один по одному на понад 160 км — і це зовсім не той набір завдань, для якого призначений Jaguar. Проте, Jaguar здатний нести ракети класу "повітря-повітря", а в складі шести ескадрилій IAF налічується близько 120 Jaguar, що робить навчально-тренувальний літак часів холодної війни, який перетворився на штурмовик, важливою складовою індійського арсеналу.

SEPECAT Jaguar — класичний штурмовик

Jaguar має досить традиційну конструкцію, являючи собою одномісний моноплан зі стрілоподібними крилами і двома двигунами. Подвійні двигуни резервують один одного, щоб збільшити шанси літака на виживання під вогнем або в разі відмови двигуна. Як двигуни були обрані турбогвинтові Rolls-Royce Turbomeca Adour, створені спеціально для Jaguar.

Примітно, що двигун Adour можна замінити всього за тридцять хвилин, а це значно спрощує обслуговування порівняно з більшістю сучасних моделей. Двигуни Adour забезпечують відношення тяги до ваги 0,422 — погано для винищувача, але цілком достатньо для набору завдань Jaguar. Максимальна швидкість літака становить 1,6 Маха, а робоча стеля — 14 км.

Індійський штурмовик SEPECAT Jaguar Фото: Вікіпедія

Гострі кігті "Ягуара"

Jaguar озброєний двома 30-мм гарматами DEFA, кожна з яких розрахована на 150 пострілів. Для несення ракет, снарядів і бомб, Jaguar також оснащений сімома вузлами підвіски. Цікаво, що два з них розташовані над крилами, а не під ними, як майже у всіх інших літаків.

Jaguar може нести різні ракети, включно з варіантами "повітря-повітря", як-от AIM-9 Sidewinder, ASRAAM і R.550 Magic. Зверніть увагу, що "Ягуари", які брали участь у нещодавній битві з Пакистаном, найімовірніше, були оснащені саме ракетами "повітря-повітря". Jaguar також може бути оснащений ракетами класу "повітря-поверхня", такими як AS-30L або Rampage, протикорабельними ракетами, такими як Harpoon або Sea Eagle, і протирадарними ракетами, такими як AS.37 Martel і Rudram-1. Примітно, що Jaguar здатний нести і ядерні бомби — на щастя, жодна з них не була застосована в індійсько-пакистанських зіткненнях.

SEPECAT Jaguar Фото: Richard E Flagg, UKAirfields

Під час ескалації конфлікту між Індією і Пакистаном Jaguar, найімовірніше, посяде більш важливе місце в бойових діях. Поки що протиборчі військово-повітряні сили діють з великої відстані, зі своїх сторін кордону — і Jaguar не підходить для таких умов. Якщо штурмовик посяде центральне місце в конфлікті, це, найімовірніше, станеться через те, що Індія вирішить завдавати ударів по наземних цілях на території Пакистану або контрольованого Пакистаном Кашміру. А враховуючи, що і Індія, і Пакистан є ядерними державами, такої ескалації слід уникати за будь-яку ціну.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.