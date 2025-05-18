Операция "Синдур": почему Индия задействовала штурмовик Jaguar в войне с Пакистаном

Военно-воздушные силы Индии недавно провели крупнейшее за последнее поколение воздушное сражение с соседним Пакистаном. В своем арсенале они имеюют только один настоящий штурмовой самолет – SEPECAT Jaguar британско-французского производства. Он способен нести ракеты класса "воздух-воздух".

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Почему индийский истребитель SEPECAT Jaguar был задействован в операции "Синдур", идется в статье издания National Interest ", которую перевел Фокус.

Самолет Jaguar предназначен для нанесения ударов по наземным целям, но ВВС Индии недавно использовали его в ракетной дуэли с более маневренными пакистанскими истребителями.

ВВС Индии (IAF), которые недавно провели крупнейшее за последнее поколение воздушное сражение с соседним Пакистаном, имеют в своем арсенале только один настоящий штурмовой самолет – SEPECAT Jaguar британско-французского производства. Изначально Jaguar задумывался как реактивный учебно-тренировочный самолет с небольшими возможностями ударов по наземным целям, но со временем был модифицирован и получил сверхзвуковой, разведывательный и тактический ядерный ударный потенциал. Сегодня Jaguar, первый полет которого состоялся в 1968 году, остается только на вооружении Индии.

По сообщениям, Jaguar участвовал в недавнем воздушном сражении между Индией и Пакистаном. Это весьма удивительно, учитывая, что Jaguar предназначен для нанесения ударов по наземным целям, а в сражении, как известно, участвовали в основном истребители класса "воздух-воздух", которые были вынуждены оставаться по разные стороны границы и наносить ракетные удары друг по другу на более 160 км – и это вовсе не тот набор задач, для которого предназначен Jaguar. Тем не менее, Jaguar способен нести ракеты класса "воздух-воздух", а в составе шести эскадрилий IAF насчитывается около 120 Jaguar, что делает учебно-тренировочный самолет времен холодной войны, превратившийся в штурмовик, важной составляющей индийского арсенала.

SEPECAT Jaguar – классический штурмовик

Jaguar имеет довольно традиционную конструкцию, представляя собой одноместный моноплан со стреловидными крыльями и двумя двигателями. Двойные двигатели резервируют друг друга, чтобы увеличить шансы самолета на выживание под огнем или в случае отказа двигателя. В качестве двигателей были выбраны турбовинтовые Rolls-Royce Turbomeca Adour, созданные специально для Jaguar.

Примечательно, что двигатель Adour можно заменить всего за тридцать минут, а это значительно упрощает обслуживание по сравнению с большинством современных моделей. Двигатели Adour обеспечивают отношение тяги к весу 0,422 – плохо для истребителя, но вполне достаточно для набора задач Jaguar. Максимальная скорость самолета составляет 1,6 Маха, а рабочий потолок – 14 км.

Индийский штурмовик SEPECAT Jaguar Фото: Википедия

Острые когти "Ягуара"

Jaguar вооружен двумя 30-мм пушками DEFA, каждая из которых рассчитана на 150 выстрелов. Для несения ракет, снарядов и бомб, Jaguar также оснащен семью узлами подвески. Любопытно, что два из них находятся над крыльями, а не под ними, как почти у всех других самолетов.

Jaguar может нести различные ракеты, включая варианты "воздух-воздух", такие как AIM-9 Sidewinder, ASRAAM и R.550 Magic. Обратите внимание, что "Ягуары", участвовавшие в недавнем сражении с Пакистаном, скорее всего, были оснащены именно ракетами "воздух-воздух". Jaguar также может быть оснащен ракетами класса "воздух-поверхность", такими как AS-30L или Rampage, противокорабельными ракетами, такими как Harpoon или Sea Eagle, и противорадарными ракетами, такими как AS.37 Martel и Rudram-1. Примечательно, что Jaguar способен нести и ядерные бомбы – к счастью, ни одна из них не была применена в индийско-пакистанских столкновениях.

SEPECAT Jaguar Фото: Richard E Flagg, UKAirfields

При эскалации конфликта между Индией и Пакистаном Jaguar, скорее всего, займет более важное место в боевых действиях. Пока что противоборствующие военно-воздушные силы действуют с большого расстояния, со своих сторон границы – и Jaguar не подходит для таких условий. Если штурмовик займет центральное место в конфликте, это, скорее всего, произойдет потому, что Индия решит наносить удары по наземным целям на территории Пакистана или контролируемого Пакистаном Кашмира. А учитывая, что и Индия, и Пакистан являются ядерными державами, такой эскалации следует избегать любой ценой.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.