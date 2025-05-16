Злітає і сідає без участі оператора: у Росії розробили новий вантажний дрон С-76

У Росії презентували великий безпілотник С-76 з вантажним відсіком. Його зліт, політ маршрутом і посадка виконуються в автоматичному режимі, без безпосередньої участі оператора.

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Про це повідомляє корпорація "Ростех".

Нову систему з літаком вертикального зльоту та посадки С-76 обіцяють продемонструвати у межах міжнародної виставки у МВЦ "Крокус Експо".

Льотний зразок уже пройшов перший етап випробувань щодо відпрацювання режимів вертикального зльоту, висіння у повітрі та посадки.

С-76 зможе виконувати логістичні завдання на території Росії, "включаючи найбільш важкодоступні місця", а також не потребує аеродромної інфраструктури для здійснення посадки.

Розробники повідомляють, що безпілотна система орієнтована як на державні, так і на приватні структури на ринку транспортних послуг, а проєкт С-76 дозволить набагато економічніше та з мінімальною участю людини виконувати авіаційні вантажоперевезення.

Зліт, політ маршрутом і посадка нового вантажного безпілотника виконуються в автоматичному режимі, без безпосередньої участі оператора.

Нагадаємо, що Сили оборони України незабаром отримають у користування нові безпілотники "Веспа-15". Вони доволі стійкі до ворожих систем РЕБ і можуть працювати у будь-який час доби. Він може уражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо.