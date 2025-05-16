Взлетает и садится без участия оператора: в России разработали новый грузовой дрон С-76

В России презентовали большой беспилотник С-76 с грузовым отсеком. Его взлет, полет по маршруту и посадка выполняются в автоматическом режиме, без непосредственного участия оператора.

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Об этом сообщает корпорация "Ростех".

Новую систему с самолетом вертикального взлета и посадки С-76 обещают продемонстрировать в рамках международной выставки в МВЦ "Крокус Экспо".

Летный образец уже прошел первый этап испытаний по отработке режимов вертикального взлета, висения в воздухе и посадки.

С-76 сможет выполнять логистические задачи на территории России, "включая самые труднодоступные места", а также не нуждается в аэродромной инфраструктуре для совершения посадки.

Разработчики сообщают, что беспилотная система ориентирована как на государственные, так и на частные структуры на рынке транспортных услуг, а проект С-76 позволит гораздо экономичнее и с минимальным участием человека выполнять авиационные грузоперевозки.

Взлет, полет по маршруту и посадка нового грузового беспилотника выполняются в автоматическом режиме, без непосредственного участия оператора.

Напомним, что Силы обороны Украины вскоре получат в пользование новые беспилотники "Веспа-15". Они довольно устойчивы к вражеским системам РЭБ и могут работать в любое время суток. Он может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное.