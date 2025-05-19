Атака БПЛА по Джанкою: ЗС РФ могли втратити вертольоти Мі-8 і винищувачі Су-25 (відео)

Безпілотники атакували військовий аеродром у Джанкої вночі 19 травня. Відомо, що на об'єкті дислокується 39-й вертолітний полк ЗС РФ і три авіаескадрильї.

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Про це повідомив моніторинговий паблік "Кримський вітер".

Очевидці кажуть про прильоти по військовому аеродрому, на якому розміщені 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС, ППО Південного військового округу, а також три авіаційні ескадрильї на вертольотах Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і Ка-52.

Крім цього, з Джанкоя здійснюють вильоти штурмовики Су-25. Наслідки удару уточнюються, на кадрах з місця подій чути кулеметну стрілянину і звуки безпілотників, що наближаються.

За даними "Кримського вітру", вночі 19 травня дрони атакували також об'єкти в Джанкойському і Красногвардійському районах. Російські Telegram-канали підтверджували масований наліт дронів на Джанкой.

Міноборони Росії звітувало про знищення 26 безпілотників над Кримом, але не повідомляло про вибухи на аеродромі "Джанкой". Українська сторона офіційно не розповідала подробиць атаки.

Нагадаємо, СБУ провела спецоперацію в Чорному морі, задіявши морські та повітряні дрони. Завдяки цьому вдалося підірвати радіолокаційну станцію "Нева" на "вишках Бойка".

Нещодавно повідомлялося про серію сильних вибухів у районі Ялти, Алупки та Севастополя. Горіли склади боєприпасів у селі Перевальне, де дислокується 126-а бригада берегової оборони ЧФ Росії.