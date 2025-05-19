Атака БПЛА по Джанкою: ВС РФ могли лишиться вертолетов Ми-8 и истребителей Су-25 (видео)

Беспилотники атаковали военный аэродром в Джанкое ночью 19 мая. Известно, что на объекте дислоцируется 39-й вертолетный полк ВС РФ и три авиаэскадрильи.

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Об этом сообщил мониторинговый паблик "Крымский ветер".

Очевидцы говорят о прилетах по военному аэродрому, на котором размещены 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС, ПВО Южного военного округа, а также три авиационные эскадрильи на вертолетах Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

Кроме этого, из Джанкоя совершают вылеты штурмовики Су-25. Последствия удара уточняются, на кадрах с места событий слышна пулеметная стрельба и звуки приближающихся беспилотников.

По данным "Крымского ветра", ночью 19 мая дроны атаковали также объекты в Джанкойском и Красногвардейском районах. Российские Telegram-каналы подтверждали массированный налет дронов на Джанкой.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении 26 беспилотников над Крымом, но не сообщало о взрывах на аэродроме "Джанкой". Украинская сторона официально не рассказывала подробности атаки.

Напомним, СБУ провела спецоперацию в Черном море, задействовав морские и воздушные дроны. Благодаря этому удалось взорвать радиолокационную станцию "Нева" на "вышках Бойко".

Недавно сообщалось о серии сильных взрывов в районе Ялты, Алупки и Севастополя. Горели склады боеприпасов в селе Перевальное, где дислоцируется 126-я бригада береговой обороны ЧФ России.