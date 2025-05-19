Другий шанс Warthog: чому літаючий мисливець за танками A-10 не потрапив в Україну, — експерт

Попри бойову репутацію і культовий статус літака A-10 Thunderbolt II, Пентагон так і не передав його Україні. Причини пов'язані з реальною вразливістю "Бородавочника" в умовах сучасної війни та малою зацікавленістю української сторони цією платформою.

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Детальніше про ситуацію зі штурмовиками A-10 йдеться в публікації видання 19FortyFive.

Автор матеріалу американський журналіст Кейлеб Ларсон пише, що розроблений у роки Холодної війни штурмовик створювався для знищення радянських бронетанкових колон, просування яких сили НАТО намагалися б зупинити на європейському театрі бойових дій. За десятиліття служби літак заробив грізну репутацію завдяки 30-мм гарматі GAU-8/A Avenger, високій живучості та здатності завдавати ударів по наземних цілях з мінімальної висоти.

Однак у повітряному просторі України, насиченому російськими винищувачами, ракетами середньої і великої дальності, а також системами радіоелектронної боротьби і ППО, A-10 виявився б украй уразливим. У літака немає радара для виявлення повітряних цілей, він дозвуковий і має помітну інфрачервону та радіолокаційну сигнатуру. Загалом американські політики прямо визнавали — виживання A-10 у таких умовах практично неможливе.

Фото: Creative Commons

Крім того, українська сторона не виявила зацікавленості в отриманні A-10, ймовірно, з тієї ж причини.

"Україна не виявила великого інтересу. Я думаю вони, і це правильно, стурбовані їхнім виживанням", — заявив колишній міністр ВПС США Френк Кендалл на слуханнях у Конгресі.

Крім ризиків на полі бою, перешкодою стали та логістичні складнощі: експлуатація A-10 вимагає значного часу на підготовку пілотів і обслуговуючого персоналу, що не відповідає потребам України в умовах швидкоплинної війни.

Разом з тим літак отримав свого роду другий шанс попри неодноразові спроби американських військових попрощатися з ним. Звісно, A-10 поступово виводяться з бойового складу ВПС США, проте ці машини знаходили постійну підтримку з боку Конгресу, який час від часу доручав льотному відомству Америки зберігати їх в експлуатації.

У підсумку, хоча A-10 і не став "мисливцем за російськими танками", для чого він був від початку призначений, літак ефективно проявив себе в операціях США в Іраку й Афганістані, де панування в повітрі було беззастережним. Саме там "Бородавочник" став символом підтримки з повітря, вселяючи страх у противника і допомагаючи наземним підрозділам.

Раніше Фокус переклав статтю журналіста Пітера Сучіу про подальшу долю американських штурмовиків A-10 Thunderbolt II, парк яких підлягає скороченню.