Второй шанс Warthog: почему летающий охотник за танками A-10 не попал в Украину, — эксперт

Несмотря на боевую репутацию и культовый статус самолета A-10 Thunderbolt II, Пентагон так и не передал его Украине. Причины связаны с реальной уязвимостью «Бородавочника» в условиях современной войны и малой заинтересованностью украинской стороны этой платформой.

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Детальнее о ситуации со штурмовиками A-10 говорится в публикации издания 19FortyFive.

Автор материал американский журналист Кейлеб Ларсон пишет, что разработанный в годы Холодной войны штурмовик создавался для уничтожения советских бронетанковых колонн, продвижение которых силы НАТО пытались бы остановить на европейском театре боевых действий. За десятилетия службы самолет заработал грозную репутацию благодаря 30-мм пушке GAU-8/A Avenger, высокой живучести и способности наносить удары по наземным целям с минимальной высоты.

Однако в воздушном пространстве Украины, насыщенном российскими истребителями, ракетами средней и большой дальности, а также системами радиоэлектронной борьбы и ПВО, A-10 оказался бы крайне уязвим. У самолета нет радара для обнаружения воздушных целей, он дозвуковой и обладает заметной инфракрасной и радиолокационной сигнатурой. В целом американские политики прямо признавали — выживаемость A-10 в таких условиях практически невозможна.

Фото: Creative Commons

Кроме того, украинская сторона не проявила заинтересованности в получении A-10, вероятно, по той же причине.

"Украина не проявила большого интереса. Я думаю они, и это правильно, обеспокоены их выживаемостью", — заявил бывший министр ВВС США Фрэнк Кендалл на слушаниях в Конгрессе.

Помимо рисков на поле боя, препятствием стали и логистические сложности: эксплуатация A-10 требует значительного времени на подготовку пилотов и обслуживающего персонала, что не соответствует потребностям Украины в условиях скоротечной войны.

Вместе с тем самолет получил своего рода второй шанс несмотря на неоднократные попытки американских военных попрощаться с ним. Конечно, A-10 постепенно выводятся из боевого состава ВВС США, однако эти машины находили постоянную поддержку со стороны Конгресса, который время от времени поручал летному ведомству Америки сохранять их в эксплуатации.

В итоге хотя A-10 и не стал "охотником за русскими танками", для чего он был изначально предназначен, самолет эффективно проявил себя в операциях США в Ираке и Афганистане, где господство в воздухе было безоговорочным. Именно там "Бородавочник" стал символом поддержки с воздуха, вселяя страх в противника и помогая наземным подразделениям.

Ранее Фокус перевел статью журналиста Питера Сучиу о дальнейшей судьбе американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, парк которых подлежит сокращению.