Для ударів по підземних цілях: США завершили складання першої ядерної бомби типу B61-13

Міністерство енергетики США 19 травня оголосило про завершення складання першої ядерної авіаційної бомби B61-13 — на рік раніше запланованого терміну. Нова вільнопадаюча бомба призначена для ураження глибоко укріплених підземних цілей, включно із захищеними командними пунктами.

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Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

"Перший зразок було зібрано майже за рік до початкового терміну і менш ніж за два роки після оголошення програми, що робить B61-13 одним із найшвидше розроблених і прийнятих на озброєння видів зброї з часів Холодної війни", — ідеться в повідомленні.

Потужність авіабомби B61-13

Як зазначили оглядачі The War Zone, B61-13 — одна з найпотужніших ядерних гравітаційних бомб в арсеналі США на цей час. Вона створена на основі бомби B61-12 та успадкувала від неї сучасні системи наведення, захисту та безпеки. Однак на відміну від B61-12, максимальна потужність нової бомби буде значно вищою. За даними американської влади, її можна порівняти з B61-7, що раніше застосовувалася, — від 340 до 360 кілотонн, тоді як потужність B61-12 становить до 50 кілотонн.

Ураження укріплених підземних цілей досягається, зокрема, і шляхом підвищеної точності завдяки ракетним двигунам, розташованим у хвостовій частині авіабомби. Таким чином вибухова сила повідомляється на більш точній ділянці, де розміщена потенційна ціль.

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Головним носієм B61-13 стане перспективний малопомітний стратегічний бомбардувальник B-21 Raider, який проходить льотні випробування з 2023 року. Водночас бомбардувальники B-52 більше не сертифіковані для скидання ядерних гравітаційних бомб будь-якого типу, хоча вони, як і раніше, можуть запускати крилаті ракети з ядерними боєголовками.

Також наголошується, що B61-13 не призначена для масового виробництва, але створюється як альтернатива в арсеналі США, забезпечуючи ядерне стримування за рахунок підвищення бойової ефективності проти захищених об'єктів.

Нагадаємо, про розробку ядерної бомби B61-13 стало відомо в жовтні 2023 року. Тоді в Міністерстві оборони США заявили, що зброя "являє собою розумний крок для розв'язання проблем високодинамічного середовища безпеки".