Для ударов по подземным целям: США завершили сборку первой ядерной бомбы типа B61-13

Министерство энергетики США 19 мая объявило о завершении сборки первой ядерной авиационной бомбы B61-13 — на год раньше запланированного срока. Новая свободнопадающая бомба предназначена для поражения глубоко укрепленных подземных целей, включая защищенные командные пункты.

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Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

"Первый образец был собран почти за год до первоначального срока и менее чем через два года после объявления программы, что делает B61-13 одним из наиболее быстро разработанных и принятых на вооружение видов оружия со времен Холодной войны", — сказано в сообщении.

Мощность авиабомбы B61-13

Как отметили обозреватели The War Zone, B61-13 одна из самых мощных ядерных гравитационных бомб в арсенале США на данный момент. Она создана на основе бомбы B61-12 и унаследовала от нее современные системы наведения, защиты и безопасности. Однако в отличие от B61-12, максимальная мощность новой бомбы будет значительно выше. По данным американских властей, она сопоставима с ранее применявшейся B61-7 — от 340 до 360 килотонн, в то время как мощность B61-12 составляет до 50 килотонн.

Поражение укрепленных подземных целей достигается, в том числе, и за счет повышенной точности благодаря ракетным двигателям, расположенным в хвостовой части авиабомбы. Таким образом взрывная сила сообщается на более точном участке, где размещена потенциальная цель.

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Главным носителем B61-13 станет перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который проходит летные испытания с 2023 года. Вместе с тем бомбардировщики B-52 больше не сертифицированы для сброса ядерных гравитационных бомб любого типа, хотя они по-прежнему могут запускать крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Также отмечается, что B61-13 не предназначена для массового производства, но создается как альтернатива в арсенале США, обеспечивая ядерное сдерживание за счет повышения боевой эффективности против защищенных объектов.

Напомним, о разработке ядерной бомбы B61-13 стало известно в октябре 2023 года. Тогда в Министерстве обороны США заявили, что оружие "представляет собой разумный шаг для решения проблем высокодинамичной среды безопасности".