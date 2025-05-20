Літаюча "дронобійка": навіщо росіяни встановили карабін "Сайга" на літак Як-52 (відео)

У мережі з'явилися перші фотографії експериментального літака Як-52Б2, який описується як "винищувач безпілотників". Модифікація, імовірно розроблена одним із російських ОКБ, являє собою адаптовану версію навчального літака Як-52, переоснащеного для ведення повітряного бою з дронами.

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Це неординарне рішення прокоментували оглядачі The War Zone у своєму матеріалі від 19 травня.

Рішення адаптувати саме Як-52 було ухвалено після невдалих випробувань модифікацій Cessna 172 і Як-18Т. Вибір пояснюється доступністю і технічними характеристиками платформи.

За наявними даними, Як-52Б2 отримав турель із сенсорами під лівим крилом, здатну працювати в режимах "повітря-повітря", "повітря-земля" незалежно від погодних явищ. Під правим крилом встановлено напівавтоматичну рушницю 12-го калібру (імовірно "Сайга"), орієнтовану на боротьбу з малорозмірними БПЛА. Також відомо, що літак здатний нести корисне навантаження до 90 кг під кожним крилом.

Один із ключових елементів Як-52Б2 — цифровий бортовий комп'ютер управління вогнем і навігаційна система, що дає змогу діяти в нічних умовах.

Головні переваги Як-52Б2 — низька вартість експлуатації, висока доступність платформи і здатність працювати з примітивних аеродромів. Однак серйозним обмеженням залишаються низька швидкість, обмежений радіус дії та вкрай вузька зона ефективного вогню.

Так основна проблема цього рішення полягає в тому, що літак з буквально прикрученим карабіном має ефективну дальність стрільби не більше ніж 300 метрів, тому, щоб виконувати завдання по боротьбі з БПЛА, літак повинен близько підлітати до цілі. Це загрожує загрозі самому літаку в разі близького підриву безпілотника.

Крім того, викликає питання і розмір боєкомплекту дробовика — фотографії модифікації демонструють встановлений магазин, ймовірно, на 10-12 патронів, типовий для напівавтоматичних дробовиків типу "Сайга". І хоча розглядалося встановлення потужнішої зброї, зокрема кулемета ПКТМ, але, за непідтвердженими даними, від нього відмовилися через ризик пошкоджень на землі в разі промаху.

Загалом, як зазначили зі свого боку аналітики порталу Defense Express, це рішення має як свої плюси, так і мінуси.

"Логіка ворога тут може виглядати так — Як-52Б може злітати з імпровізованих майданчиків, має вигляд простого і масового рішення, а досвід у спробі створити легкий штурмовик Як-52Б показав, що на такого типу літак у принципі неможливо вдало інтегрувати реально потужне озброєння", — підсумували експерти.

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