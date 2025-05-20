Летающая "дронобойка": зачем россияне установили карабин "Сайга" на самолет Як-52 (видео)

В сети появились первые фотографии экспериментального самолета Як-52Б2, который описывается как «истребитель беспилотников». Модификация, предположительно разработанная одним из российских ОКБ, представляет собой адаптированную версию учебного самолета Як-52, переоснащенного для ведения воздушного боя с дронами.

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Данное неординарное решение прокомментировали обозреватели The War Zone в своем материале от 19 мая.

Решение адаптировать именно Як-52 было принято после неудачных испытаний модификаций Cessna 172 и Як-18Т. Выбор объясняется доступностью и техническими характеристиками платформы.

По имеющимся данным, Як-52Б2 получил турель с сенсорами под левым крылом, способную работать в режимах "воздух–воздух", "воздух–земля" вне зависимости от погодных явлений. Под правым крылом установлено полуавтоматическое ружье 12-го калибра (предположительно "Сайга"), ориентированное на борьбу с малоразмерными БПЛА. Также известно, что самолет способен нести полезную нагрузку до 90 кг под каждым крылом.

Один из ключевых элементов Як-52Б2 — цифровой бортовой компьютер управления огнем и навигационная система, позволяющая действовать в ночных условиях.

Главные преимущества Як-52Б2 — низкая стоимость эксплуатации, высокая доступность платформы и способность работать с примитивных аэродромов. Однако серьезным ограничением остаются низкая скорость, ограниченный радиус действия и крайне узкая зона эффективного огня.

Так основная проблема данного решения заключается в том, что самолет с буквально прикрученным карабином имеет эффективную дальность стрельбы не более 300 метров, поэтому, чтобы выполнять задачи по борьбе с БПЛА, самолет должен близко подлетать к цели. Это чревато угрозе самому самолету в случае близкого подрыва беспилотника.

Кроме того, вызывает вопросы и размер боекомплекта дробовика — фотографии модификации демонстрируют установленный магазин, вероятно, на 10–12 патронов, типичный для полуавтоматических дробовиков типа "Сайга". И хотя рассматривалась установка более мощного оружия, в частности пулемета ПКТМ, но, по неподтвержденным данным, от нее отказались из-за риска повреждений на земле при промахе.

В целом, как отметили в свою очередь аналитики портала Defense Express, данное решение имеет как свои плюсы, так и минусы.

"Логика врага здесь может выглядеть так – Як-52Б может взлетать с импровизированных площадок, выглядит простым и массовым решением, а опыт в попытке создать легкий штурмовик Як-52Б показал, что на такого типа самолет в принципе невозможно удачно интегрировать реально мощное вооружение", — подытожили эксперты.

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