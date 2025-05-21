Машина на базі БМП-3: у РФ розпочали випробування бронетранспортера БТ-3Ф (фото)

Холдинг "Високоточні комплекси" оголосив про початок державних випробувань новітнього російського гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф, розробленого на базі бойової машини піхоти БМП-3. Випробування проходять у різних кліматичних зонах і включають перевірку ходових і вогневих характеристик машини — як на суші, так і на воді.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні від 20 травня держкорпорації "Ростех".

БТ-3Ф було вперше представлено публіці у 2016 році на форумі "Армія". Броньовик відрізняється від своєї базової моделі не тільки внутрішнім компонуванням, а й розширеними десантними можливостями.

Кадри випробувань БТ-3Ф Фото: Скрин відео

Кадри випробувань БТ-3Ф

Центральне розташування десантного відділення, скошені дверцята і винесені в носову частину паливні баки дали змогу збільшити місткість бронетранспортера до 12 бійців у повному екіпіруванні. Екіпаж залишився колишнім — дві людини. Сидіння десанту виконані в енергопоглинаючому виконанні, що підвищує безпеку під час руху по бездоріжжю.

Бронювання забезпечує круговий захист від куль калібру 14,5 мм, випущених з кулемета КПВТ з дистанції до 200 метрів. У базовій комплектації машина оснащена дистанційно керованим бойовим модулем з 12,7-мм кулеметом, також передбачена можливість встановлення автоматичних гранатометів АГ-17А або АГС-40. Крім того, передбачено два кулемети меншого калібру і зчіпний пристрій для буксирування причепів.

Бойовий модуль із 12,7-мм кулеметом

Окремої згадки заслуговує питання живучості машини: попри видалення 100-мм гармати та пов'язаного з нею боєкомплекту, рівень захисту БТ-3Ф все ще викликає питання. Також поки невідомо, чи передбачається встановлення навісної броні — це могло б підвищити рівень захисту, але одночасно негативно може позначитися на плавучості бронетранспортера.

Характеристики БТ-3Ф

Повна маса: 18,9 т

Довжина корпусу: 7,15 м

Ширина: 3,3 м

Висота: близько 2,3 м

Швидкість по шосе: до 70 км/год

Швидкість на воді: до 10 км/год

Запас ходу: 600 км

Плавучість: до 7 годин при хвилюванні до 3 балів

Екіпаж: 2 чол.

Десант: до 12 бійців.

Нагадаємо, на початку березня на фронті було зафіксовано бронетранспортер VBL Puma 6x6 виробництва Італії. Примітно, що уряди України та Італії офіційно не оголошували про постачання цих броньованих машин для Сил оборони.