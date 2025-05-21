Машина на базе БМП-3: в РФ приступили к испытаниям бронетранспортера БТ-3Ф (фото)

Холдинг «Высокоточные комплексы» объявил о начале государственных испытаний новейшего российского гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф, разработанного на базе боевой машины пехоты БМП-3. Испытания проходят в различных климатических зонах и включают проверку ходовых и огневых характеристик машины — как на суше, так и на воде.

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Об этом говорится в официальном сообщении от 20 мая госкорпорации "Ростех".

БТ-3Ф был впервые представлен публике в 2016 году на форуме "Армия". Броневик отличается от своей базовой модели не только внутренней компоновкой, но и расширенными десантными возможностями.

Кадры испытаний БТ-3Ф Фото: Скрин видео

Кадры испытаний БТ-3Ф

Центральное расположение десантного отделения, скошенная дверца и вынесенные в носовую часть топливные баки позволили увеличить вместимость бронетранспортера до 12 бойцов в полной экипировке. Экипаж остался прежним — два человека. Сиденья десанта выполнены в энергопоглощающем исполнении, что повышает безопасность при движении по пересеченной местности.

Бронирование обеспечивает круговую защиту от пуль калибра 14,5 мм, выпущенных из пулемета КПВТ с дистанции до 200 метров. В базовой комплектации машина оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом, также предусмотрена возможность установки автоматических гранатометов АГ-17А или АГС-40. Кроме того, предусмотрены два пулемета меньшего калибра и сцепное устройство для буксировки прицепов.

Боевой модуль с 12,7-мм пулеметом

Отдельного упоминания заслуживает вопрос живучести машины: несмотря на удаление 100-мм пушки и связанного с ней боекомплекта, уровень защиты БТ-3Ф все еще вызывает вопросы. Также пока неизвестно, предусматривается ли установка навесной брони — это могло бы повысить уровень защиты, но одновременно негативно может сказаться на плавучести бронетранспортера.

Характеристики БТ-3Ф

Полная масса: 18,9 т

Длина корпуса: 7,15 м

Ширина: 3,3 м

Высота: около 2,3 м

Скорость по шоссе: до 70 км/ч

Скорость на воде: до 10 км/ч

Запас хода: 600 км

Плавучесть: до 7 часов при волнении до 3 баллов

Экипаж: 2 чел.

Десант: до 12 бойцов.

Напомним, в начале марта на фронте был зафиксирован бронетранспортер VBL Puma 6x6 производства Италии. Примечательно, что правительства Украины и Италии официально не объявляли о поставках этих бронированных машин для Сил обороны.