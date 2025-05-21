Зброя проти Ту-95: куди поділися американські ЗРК Bomarc із дальністю 800 км (фото)

Військові аналітики нагадали про існування унікальної американської зенітної ракети CIM-10 Bomarc з дальністю до 800 км, яку в роки Холодної війни створювали спеціально для перехоплення радянських бомбардувальників Ту-95.

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У своєму матеріалі експерти з Defense Express зазначили, що жодна сучасна система ППО у світі не володіє такою дальністю перехоплення, що робить історію з Bomarc особливо цікавою на тлі нинішніх загроз з боку стратегічної авіації РФ.

Ракети Bomarc перебували на озброєнні з 1959 по 1972 роки в США і Канаді та призначалися для захисту Північної Америки від масованих нальотів радянської авіації. На той час розвиток військових технологій не давав змоги забезпечити необхідну точність при ураженні цілі, використовуючи "конвенційну" боєголовку. Тому основним способом досягнення високої ефективності на таких відстанях було використання ядерних боєзарядів. Кожна ракета оснащувалася зарядом WT-40 потужністю 7-10 кілотонн, а ураження цілей, включно з Ту-95, повинно було забезпечуватися завдяки потужній повітряній ударній хвилі під час підриву поблизу цілі — навіть за умови промаху в 800 метрів.

Ракета зенітного комплексу важила понад 7 тонн і запускалася із захищених стаціонарних позицій. Їхнє завдання — знищення групи цілей одним ядерним підривом на підступах до території США.

Зенітний ракетний комплекс Boeing CIM-10 Bomarc Фото: Відкриті джерела

Зняття з озброєння ракет Bomarc почалося вже 1964 року, коли стало очевидно, що основну загрозу безпеці тепер становлять міжконтинентальні балістичні ракети, а не бомбардувальники. До 1972 року програму було повністю закрито, а ракети, що залишилися, використовували як мішені на тренуваннях сил ППО США. У підсумку до початку 1980-х вся лінійка Bomarc була списана і знищена.

Ракети Bomarc випускалися у двох версіях:

Bomarc-A з дальністю до 450 км, рідинним двигуном і швидкістю до 2,8 Маха;

Bomarc-B із твердопаливним двигуном, дальністю до 800 км і швидкістю до 3,2 Маха.

Стартова позиція комплексу CIM-10 Bomarc Фото: Архівне фото

Експерти наголосили, що сьогодні жодна країна не використовує ракети-перехоплювачі з такою дальністю — саме через відмову від ядерних боєголовок у системах ППО і неможливість забезпечити потрібну точність на таких дистанціях звичайними засобами наведення. Проте у США існує стурбованість можливою появою в арсеналі Китаю ракет ППО з дальністю до 2000 кілометрів до 2050 року, і у зв'язку з цим на Заході вже проводять роботи з новими типами перехоплювачів.

Нагадаємо, Міністерство енергетики США 19 травня оголосило про завершення складання першої ядерної авіаційної бомби B61-13. Цей вид озброєння призначений для ураження глибоко укріплених підземних цілей, включно із захищеними командними пунктами.