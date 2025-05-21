Оружие против Ту-95: куда подевались американские ЗРК Bomarc с дальностью 800 км (фото)

Военные аналитики напомнили о существовании уникальной американской зенитной ракеты CIM-10 Bomarc с дальностью до 800 км, которая в годы Холодной войны создавалась специально для перехвата советских бомбардировщиков Ту-95.

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В своем материале эксперты из Defense Express отметили, что ни одна современная система ПВО в мире не обладает подобной дальностью перехвата, что делает историю с Bomarc особенно интересной на фоне нынешних угроз со стороны стратегической авиации РФ.

Ракеты Bomarc находились на вооружении с 1959 по 1972 годы в США и Канаде и предназначались для защиты Северной Америки от массированных налетов советской авиации. На то время развитие военных технологий не позволяло обеспечить необходимую точность при поражении цели, используя "конвенционную" боеголовку. Поэтому основным способом достижения высокой эффективности на таких расстояниях было использование ядерных боезарядов. Каждая ракета оснащалась зарядом WT-40 мощностью 7–10 килотонн, а поражение целей, включая Ту-95, должно было обеспечиваться за счет мощной воздушной ударной волны при подрыве вблизи цели — даже при промахе в 800 метров.

Ракета зенитного комплекса весила более 7 тонн и запускалась с защищенных стационарных позиций. Их задача — уничтожение группы целей одним ядерным подрывом на подступах к территории США.

Зенитный ракетный комплекс Boeing CIM-10 Bomarc Фото: Открытые источники

Снятие с вооружения ракет Bomarc началось уже в 1964 году, когда стало очевидно, что основную угрозу безопасности теперь представляют межконтинентальные баллистические ракеты, а не бомбардировщики. К 1972 году программа была полностью закрыта, а оставшиеся ракеты использовались как мишени на тренировках сил ПВО США. В итоге к началу 1980-х вся линейка Bomarc была списана и уничтожена.

Ракеты Bomarc выпускались в двух версиях:

Bomarc-A с дальностью до 450 км, жидкостным двигателем и скоростью до 2,8 Мах;

Bomarc-B с твердотопливным двигателем, дальностью до 800 км и скоростью до 3,2 Мах.

Стартовая позиция комплекса CIM-10 Bomarc Фото: Архивное фото

Эксперты подчеркнули, что сегодня ни одна страна не использует ракеты-перехватчики с подобной дальностью — именно из-за отказа от ядерных боеголовок в системах ПВО и невозможности обеспечить нужную точность на таких дистанциях обычными средствами наведения. Тем не менее, в США существует обеспокоенность возможным появлением в арсенале Китая ракет ПВО с дальностью до 2000 километров к 2050 году, и в этой связи на Западе уже ведутся работы по новым типам перехватчиков.

Напомним, Министерство энергетики США 19 мая объявило о завершении сборки первой ядерной авиационной бомбы B61-13. Данный вид вооружения предназначен для поражения глубоко укрепленных подземных целей, включая защищенные командные пункты.