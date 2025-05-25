"Елітний" підрозділ ЗС РФ, в якому служать чиновники Кремля: у NYT розповіли про "селфі-воїнів" РФ

"Каскад" Збройних сил Росії називають "VIP-підрозділом": службу тут обирають кремлівські посадовці й політично налаштовані "новобранці", які через кілька місяців фотосесій із гвинтівками повертаються додому "героями".

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Про те, як елітні російські діячі служать у лавах ЗС РФ, роблячи селфі зі зброєю й просуваючись кар'єрною драбиною, розповіли у виданні The New York Times 25 травня.

Підрозділ "Каскад" ЗС РФ дислокується далеко від лінії фронту, через що реальні шанси опинитися у небезпеці є доволі низькими, стверджують аналітики. Деякі дані вказують на те, що "Каскад" займає позиції у нерозголошеному місці в окупованій Росією частині України.

Аналітики простежили за численними публікаціями у соціальних мережах, а також дослідили розповіді військових та чиновників, й з'ясували, що служба у "Каскаді" доволі короткотривала: займає близько 3-8 місяців. Упродовж цього часу військовослужбовці отримують безліч фотосесій з гвинтівками, а потім — повертаються назад у Росію, де їх зустрічають як "героїв".

"Зарахування до лав "Каскаду" дозволяє російським елітним діячам обходити вимоги до військової служби в Росії, гарантуючи безпеку, та потенційно заручатися прихильністю Кремля", — цитує видання минулорічну заяву Міністерства оборони Великої Британії.

Служба в елітному підрозділі "Каскад" ЗС РФ: хто з кремлівських посадовців доєднався до формування

За даними голови партії "Единая Россия", щонайменше 270 прокремлівських регіональних депутатів та ще 200 членів партії молодіжного крила відбули службу у лавах ЗС РФ на війні в Україні. Серед них — щонайменше 6 членів парламенту, десятки активістів та навіть один космонавт долучилися до елітного "Каскаду".

Серед членів керівної в Росії партії "Единая Россия", які долучилися до "Каскаду", — Олександр Маліков. За даними NYT, політик одразу оновив фотографію свого профілю у соцмережах на кадр, де він красується у військовій формі з гвинтівкою у руках на тлі зруйнованої будівлі.

Фото з сайту "Единая Россия" | Олександр Маліков

Ще один приклад — Дмитро Саблін, багаторічний представник парламенту РФ. Він отримав посаду командира у "Каскаді" ще восени 2022 року. У 2023 році він з'явився на російському телебаченні у камуфляжному одязі на тлі солдатів, які запускали БпЛА. У 2024 році Саблін приймав медаль від самого очільника Кремля Володимира Путіна.

Sputnik | Дмитро Саблін приймає нагороду від Путіна

Ще один приклад служби кремлівського посадовця у лавах елітного підрозділу "Каскад" — Євген Первишов. Він був чиновником "низького рангу", однак приєднався до "Каскаду" у листопаді 2022 року, що просунуло його кар'єрною сходинкою. Після повернення до Москви його зауважив сам Путін, який запропонував Первишову роботу: відтоді той став першим ветераном російсько-української війни, що обіймає посаду губернатора.

"Комсомольская правда" | Євген Первишов

Нагадаємо, 25 травня у The Economist розповіли, що Росія зможе запускати по Україні до 1000 "Шахедів" за атаку.

Також 25 травня у The Telegraph з'ясували, як російські "плащі-невидимки" роблять військових ЗС РФ ще помітнішими для ЗСУ.