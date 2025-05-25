"Элитное" подразделение ВС РФ, в котором служат чиновники Кремля: в NYT рассказали о "селфи-воинах" РФ

"Каскад" Вооруженных сил России называют "VIP-подразделением": службу здесь выбирают кремлевские чиновники и политически настроенные "новобранцы", которые через несколько месяцев фотосессий с винтовками возвращаются домой "героями".

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О том, как элитные российские деятели служат в рядах ВС РФ, делая селфи с оружием и продвигаясь по карьерной лестнице, рассказали в издании The New York Times 25 мая.

Подразделение "Каскад" ВС РФ дислоцируется далеко от линии фронта, из-за чего реальные шансы оказаться в опасности довольно низкие, утверждают аналитики. Некоторые данные указывают на то, что "Каскад" занимает позиции в неразглашенном месте в оккупированной Россией части Украины.

Аналитики проследили за многочисленными публикациями в социальных сетях, а также исследовали рассказы военных и чиновников, и выяснили, что служба в "Каскаде" довольно кратковременная: занимает около 3-8 месяцев. В течение этого времени военнослужащие получают множество фотосессий с винтовками, а затем — возвращаются обратно в Россию, где их встречают как "героев".

"Зачисление в ряды "Каскада" позволяет российским элитным деятелям обходить требования к военной службе в России, гарантируя безопасность, и потенциально заручаться благосклонностью Кремля", — цитирует издание прошлогоднее заявление Министерства обороны Великобритании.

Служба в элитном подразделении "Каскад" ВС РФ: кто из кремлевских чиновников присоединился к формированию

По данным председателя партии "Единая Россия", по меньшей мере 270 прокремлевских региональных депутатов и еще 200 членов партии молодежного крыла отбыли службу в рядах ВС РФ на войне в Украине. Среди них — по меньшей мере 6 членов парламента, десятки активистов и даже один космонавт присоединились к элитному "Каскаду".

Среди членов правящей в России партии "Единая Россия", которые присоединились к "Каскаду", — Александр Маликов. По данным NYT, политик сразу обновил фотографию своего профиля в соцсетях на кадр, где он красуется в военной форме с винтовкой в руках на фоне разрушенного здания.

Фото с сайта "Единая Россия" | Александр Маликов

Еще один пример — Дмитрий Саблин, многолетний представитель парламента РФ. Он получил должность командира в "Каскаде" еще осенью 2022 года. В 2023 году он появился на российском телевидении в камуфляжной одежде на фоне солдат, которые запускали БпЛА. В 2024 году Саблин принимал медаль от самого главы Кремля Владимира Путина.

Sputnik | Дмитрий Саблин принимает награду от Путина

Еще один пример службы кремлевского чиновника в рядах элитного подразделения "Каскад" — Евгений Первышов. Он был чиновником "низкого ранга", однако присоединился к "Каскаду" в ноябре 2022 года, что продвинуло его по карьерной лестнице. После возвращения в Москву его заметил сам Путин, который предложил Первышову работу: с тех пор тот стал первым ветераном российско-украинской войны, занимающим должность губернатора.

"Комсомольская правда" | Евгений Первышов

Напомним, 25 мая в The Economist рассказали, что Россия сможет запускать по Украине до 1000 "Шахедов" за атаку.

Также 25 мая в The Telegraph выяснили, как российские "плащи-невидимки" делают военных ВС РФ еще более заметными для ВСУ.