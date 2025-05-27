Привабливе рішення: броньовики Senator MRAP оснастили антидроновою системою (фото)

Канадська компанія Roshel і британська Leonardo UK оголосили про створення нового мобільного комплексу протидії БпЛА. Машина, що отримала назву Senator Counter-UAS Vehicle, заснована на платформі Senator Pickup MRAP і оснащена системою Falcon Shield.

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Публічна прем'єра комплексу відбудеться на виставці CANSEC 2025 в Оттаві, повідомляє портал Defence Blog.

За словами розробників, нова машина призначена для протидії широкому спектру повітряних загроз — від одиночних розвідувальних дронів до ударних безпілотників і дронів-роїв.

Завдяки вбудованій системі C2 і підтримці мультисенсорної інтеграції, платформа може працювати як у стаціонарній, так і в мобільній конфігурації, включно із супроводженням колон на марші та забезпеченням захисту передових позицій.

Бронемашина Senator Counter-UAS Vehicle. Джерело: компанія Roshel

Розроблення вели з акцентом на повну мобільність, сумісність із командними системами НАТО і можливість інтеграції в передові підрозділи.

"Інтегруючи передову систему Falcon Shield компанії Leonardo в нашу платформу Senator, ми пропонуємо негайно розгортання високомобільного рішення, готового до сучасних швидко мінливих загроз", — генеральний директор компанії Roshel Роман Шимонов.

Переваги та недоліки системи Falcon Shield: оцінка експертів

Як зазначає українське профільне видання Defense Express, встановлення противодронових систем на бронетехніку — важливий і актуальний тренд сучасної війни. Особливо це стосується України, де БпЛА стали невід'ємною частиною фронту.

"Рішення з Falcon Shield звучить привабливо для України тому, що бронеавтомобілі Roshel Senator і Senator MRAP активно застосовуються підрозділами Сил оборони. За повідомленням канадської компанії, вже понад 1800 машин поставлено українським захисникам, і ця цифра тільки зростатиме", — пишуть оглядачі.

Система Falcon Shield. Джерело: компанія Roshel

Експерти наголошують, що Falcon Shield використовує радар із круговим оглядом (360°), електрооптичні сенсори та радіочастотні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Однак, попри заявлену підтримку кінетичних методів нейтралізації, на представлених фото видно лише обладнання РЕБ, що може стати вразливістю.

Поява на полі бою дронів, що використовують оптоволоконний зв'язок, вимагає інших методів нейтралізації — засоби РЕБ проти них неефективні. Тому системи, як-от Loke від Saab або Kinetic Defence Vehicle від Diehl, із застосуванням зенітних засобів виглядають більш доречно, підсумували експерти.

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