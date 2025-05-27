Привлекательное решение: броневики Senator MRAP оснастили антидроновой системой (фото)

Канадская компания Roshel и британская Leonardo UK объявили о создании нового мобильного комплекса противодействия БПЛА. Машина, получившая название Senator Counter-UAS Vehicle, основана на платформе Senator Pickup MRAP и оснащена системой Falcon Shield.

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Публичная премьера комплекса состоится на выставке CANSEC 2025 в Оттаве, сообщает портал Defence Blog.

По словам разработчиков, новая машина предназначена для противодействия широкому спектру воздушных угроз — от одиночных разведывательных дронов до ударных беспилотников и дронов-роев.

Благодаря встроенной системе C2 и поддержке мультисенсорной интеграции, платформа может работать как в стационарной, так и в мобильной конфигурации, включая сопровождение колонн на марше и обеспечение защиты передовых позиций.

Бронемашина Senator Counter-UAS Vehicle. Источник: компания Roshel

Разработка велась с акцентом на полную мобильность, совместимость с командными системами НАТО и возможность интеграции в передовые подразделения.

«Интегрируя передовую систему Falcon Shield компании Leonardo в нашу платформу Senator, мы предлагаем немедленно развертываемое, высокомобильное решение, готовое к современным быстро меняющимся угрозам», — генеральный директор компании Roshel Роман Шимонов.

Преимущества и недостатки системы Falcon Shield: оценка экспертов

Как отмечает украинское профильное издание Defense Express, установка противодроновых систем на бронетехнику — важный и актуальный тренд современной войны. Особенно это касается Украины, где БПЛА стали неотъемлемой частью фронта

“Решение с Falcon Shield звучит привлекательно для Украины потому, что бронеавтомобили Roshel Senator и Senator MRAP активно применяются подразделениями Сил обороны. По сообщению канадской компании уже более 1800 машин поставлено украинским защитникам и эта цифра будет только расти”, — пишут обозреватели.

Система Falcon Shield. Источник: компания Roshel

Эксперты подчеркивают, что Falcon Shield использует радар с круговым обзором (360°), электрооптические сенсоры и радиочастотные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако, несмотря на заявленную поддержку кинетических методов нейтрализации, на представленных фото видно лишь оборудование РЭБ, что может стать уязвимостью.

Появление на поле боя дронов, использующих оптоволоконную связь, требует других методов нейтрализации — средства РЭБ против них неэффективны. Поэтому системы, такие как Loke от Saab или Kinetic Defence Vehicle от Diehl, с применением зенитных средств выглядят более уместно, подытожили эксперты.

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