"Калашников" виготовив першу серійну партію ручних кулеметів РПЛ-20: огляд та відгуки

Концерн "Калашников" виготовив першу серійну партію 5,45-мм легких кулеметів РПЛ-20 зі стрічковим живленням. Зброю нещодавно було представлено на міжнародній виставці озброєння MILEX-2025, але її конструкційні особливості вже активно обговорюють фахівці та любителі стрілецького озброєння.

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Як повідомив ресурс EDR Magazine, РПЛ-20 став першим легким кулеметом зі стрічковим живленням, розробленим у конструкторсько-технологічному центрі російського концерну.

Кулемет призначений для підвищення вогневої потужності відділення, замінюючи собою більш важкі кулемети ПК при веденні вогню на коротких і середніх дистанціях. Після модернізації під запити військових, він успішно пройшов польові випробування і загалом отримав позитивну оцінку експертів. Однак на профільних форумах уже активно обговорюють і конструктивні особливості зброї, які можна віднести до недоліків.

Зокрема, оглядачі висловлюють сумніви щодо практичності конструкції РПЛ-20. Особливо критикується механізм перезаряджання, за якого необхідно відкидати весь блок управління вогнем вниз для заміни стрічки, що може бути незручно в польових умовах. Також зазначається, що відсутність можливості використання стандартних магазинів обмежує універсальність зброї.

Особливості конструкції та бойові можливості

РПЛ-20 калібру 5,45×39 мм використовує автоматику з довгоходовим газовим поршнем і стріляє з відкритого затвора. Завдяки використанню набоїв меншого калібру, він помітно легший за штатні 7,62-мм кулемети, що перебувають на озброєнні російських військ. Маса зброї з довгим стволом (без коробки, ременя, полум'ягасника і передньої рукоятки) не перевищує 5,5 кг.

Живлення здійснюється з металевої стрічки, розміщеної в змінному ящику на 100 або 200 патронів. Стрічку можна протягнути в патронник без відкриття ствольної коробки, що прискорює перезарядку в бою.

Кулемет отримав складаний телескопічний приклад з регульованою щокою і плечовим упором. Кришка ствольної коробки відчиняється донизу, що дало змогу встановити цільну планку Пікатінні завдовжки на всю верхню поверхню — з 46 слотами для встановлення денних і нічних прицілів. При цьому після розбирання зброї оптичні системи не потребують повторного юстування.

Скорострільність досягає 800 пострілів на хвилину. Для ведення інтенсивного вогню передбачена система швидкої зміни ствола. Варіанти стволів: 590 мм — для загальновійськового застосування (загальна довжина зброї 1100 мм), і 415 мм — для штурмових підрозділів (загальна довжина 950 мм).

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Новий кулемет від "Калашникова" РПЛ-20 надійшов на фронт: особливості зброї (відео)

Технічні характеристики РПЛ-20

Калібр: 5,45×39 мм

Тип автоматики: довгоходовий газовий поршень, відкритий затвор

Живлення: стрічка на 100/200 патронів

Скорострільність: 800 пострілів/хв

Довжина ствола: 590 мм (загальновійськовий) / 415 мм (штурмовий)

Маса (без патронів): до 5,5 кг

Оснащення: складаний приклад, довга планка Пікатінні, система швидкої зміни ствола

Приціли: сумісний з денними та нічними системами

Нагадаємо, новий кулемет "Калашникова" РПЛ-20 був представлений у серпні минулого року. Тоді повідомлялося, що зброя пройшла випробування і готується до серійного виробництва.