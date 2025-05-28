"Калашников" изготовил первую серийную партию ручных пулеметов РПЛ-20: обзор и отзывы

Концерн «Калашников» изготовил первую серийную партию 5,45-мм легких пулеметов РПЛ-20 с ленточным питанием. Оружие недавно было представлено на международной выставке вооружения MILEX-2025, но его конструкционные особенности уже активно обсуждаются специалистами и любителями стрелкового вооружения.

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Как сообщил ресурс EDR Magazine, РПЛ-20 стал первым легким пулеметом с ленточным питанием, разработанным в конструкторско-технологическом центре российского концерна.

Пулемет предназначен для повышения огневой мощи отделения, заменяя собой более тяжелые пулеметы ПК при ведении огня на коротких и средних дистанциях. После модернизации под запросы военных, он успешно прошел полевые испытания и в целом получил положительную оценку экспертов. Однако на профильных форумах уже активно обсуждают и конструктивные особенности оружия, которые можно отнести к недостаткам.

В частности, обозреватели выражают сомнения относительно практичности конструкции РПЛ-20. Особенно критикуется механизм перезарядки, при котором необходимо откидывать весь блок управления огнем вниз для замены ленты, что может быть неудобно в полевых условиях. Также отмечается, что отсутствие возможности использования стандартных магазинов ограничивает универсальность оружия.

Особенности конструкции и боевые возможности

РПЛ-20 калибра 5,45×39 мм использует автоматику с длинноходовым газовым поршнем и стреляет с открытого затвора. Благодаря использованию патронов меньшего калибра, он заметно легче штатных 7,62-мм пулеметов, находящихся на вооружении российских войск. Масса оружия с длинным стволом (без коробки, ремня, пламегасителя и передней рукоятки) не превышает 5,5 кг.

Питание осуществляется по металлической ленты, размещенной в сменном ящике на 100 или 200 патронов. Ленту можно протянуть в патронник без открытия ствольной коробки, что ускоряет перезарядку в бою.

Пулемет получил складной телескопический приклад с регулируемой щекой и плечевым упором. Крышка ствольной коробки открывается вниз, что позволило установить цельную планку Пикатинни длиной во всю верхнюю поверхность — с 46 слотами для установки дневных и ночных прицелов. При этом после разборки оружия оптические системы не требуют повторной юстировки.

Скорострельность достигает 800 выстрелов в минуту. Для ведения интенсивного огня предусмотрена система быстрой смены ствола. Варианты стволов: 590 мм — для общевойскового применения (общая длина оружия 1100 мм), и 415 мм — для штурмовых подразделений (общая длина 950 мм).

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Технические характеристики РПЛ-20

Калибр: 5,45×39 мм

Тип автоматики: длинноходовый газовый поршень, открытый затвор

Питание: лента на 100/200 патронов

Скорострельность: 800 выстр./мин

Длина ствола: 590 мм (общевойсковой) / 415 мм (штурмовой)

Масса (без патронов): до 5,5 кг

Оснащение: складной приклад, длинная планка Пикатинни, система быстрой смены ствола

Прицелы: совместим с дневными и ночными системами

Напомним, новый пулемет "Калашникова" РПЛ-20 был представлен в августе прошлого года. Тогда сообщалось, что оружие прошло испытание и готовится к серийному производству.