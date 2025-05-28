В Кременчуці ТЦК затримали громадянина РФ та відправили до навчального центру: подробиці

Співмешканка росіянина звернулась до поліції, адже згідно із законом України іноземні громадяни не підлягають мобілізації в Україні.

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Інформація про інцидент у Полтавській області з'явилась у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Справа розглядалась у Автозаводському районному суді Кременчука. Скаргу на бездіяльність Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань подав адвокат співмешканки затриманого росіянина.

В скарзі сказано, що росіянина затримали 09 квітня 2025 року в Кременчуці працівники поліції та представниками ТЦК та СП і без складання протоколу про адміністративне затримання. Потім іноземця примусово доправили "без належних повноважень" до ТЦК.

Затриманий повідомив, що є громадянином РФ та ніколи не був громадянином України, а тому не підлягає мобілізації на території України. На громадянство України уродженець Республіки Туви також не подавався.

"Втім, його зауваження проігнорували та забрали у нього паспорт громадянина РФ. До цього часу паспорт не повернули, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ст. 357 КК України (привласнення документів)", – сказано у скарзі.

Потім росіянина відправили до полтавського навчального центру у військовій частині, присвоїли звання солдата і до теперішнього часу, як заявила його співмешканка, "утримують проти його волі та на абсолютно незаконних підставах мобілізації".

Станом на 20 травня 2025 року відомості за заявою про вчинення кримінального правопорушення до ЄДРД не внесені. У суді співмешканка росіянина не з'являлась.

Представник Кременчуцького РУП та прокурор на судове засідання також не з'явилися і причини неявки суду не повідомили.

Ознайомившись зі скаргою та доданими документами, суд вважає, що скарга на бездіяльність Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань підлягає задоволенню.

І ухвала оскарженню не підлягає. Чи залишиться росіянин з Туви у навчальному центрі в Полтаві – невідомо.

Нагадаємо, у Кременчуці місцеві жителі напали на співробітників Територіального центру комплектування на автомобілі після того, як вони нібито затримали чоловіка для перевірки документів.

Пізніше двох із семи чоловіків, підозрюваних у нападі з перцевим балончиком і травматичним пістолетом на співробітників ТЦК та СП у Кременчуці, затримали та взяли під варту.