В Кременчуге ТЦК задержали гражданина РФ и отправили в учебный центр: подробности

Сожительница россиянина обратилась в полицию, ведь по закону Украины иностранные граждане не подлежат мобилизации в Украине.

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Информация об инциденте в Полтавской области появилась в Едином государственном реестре судебных решений.

Дело рассматривалось в Автозаводском районном суде Кременчуга. Жалобу на бездействие Кременчугского РУП ГУНП в Полтавской области о невнесении сведений в Единый реестр досудебных расследований подал адвокат сожительницы задержанного россиянина.

В жалобе сказано, что россиянина задержали 09 апреля 2025 года в Кременчуге работники полиции и представителями ТЦК и СП и без составления протокола об административном задержании. Затем иностранца принудительно доставили "без надлежащих полномочий" в ТЦК.

Задержанный сообщил, что является гражданином РФ и никогда не был гражданином Украины, а потому не подлежит мобилизации на территории Украины. На гражданство Украины уроженец Республики Тувы также не подавался.

"Впрочем, его замечания проигнорировали и забрали у него паспорт гражданина РФ. До сих пор паспорт не вернули, чем совершили уголовное преступление, предусмотренное ст.357 УК Украины (присвоение документов)", — сказано в жалобе.

Затем россиянина отправили в полтавский учебный центр в воинской части, присвоили звание солдата и до настоящего времени, как заявила его сожительница, "удерживают против его воли и на абсолютно незаконных основаниях мобилизации".

По состоянию на 20 мая 2025 года сведения по заявлению о совершении уголовного преступления в ЕГРД не внесены. В суде сожительница россиянина не появлялась.

Представитель Кременчугского РУП и прокурор на судебное заседание также не явились и причины неявки суду не сообщили.

Ознакомившись с жалобой и приложенными документами, суд считает, что жалоба на бездействие Кременчугского РУП ГУНП в Полтавской области относительно невнесения сведений в Единый реестр досудебных расследований подлежит удовлетворению.

И решение обжалованию не подлежит. Останется ли россиянин из Тувы в учебном центре в Полтаве — неизвестно.

Напомним, в Кременчуге местные жители напали на сотрудников Территориального центра комплектования на автомобиле после того, как они якобы задержали мужчину для проверки документов.

Позже двух из семи мужчин, подозреваемых в нападении с перцовым баллончиком и травматическим пистолетом на сотрудников ТЦК и СП в Кременчуге, задержали и взяли под стражу.