В Україні пройдуть випробування словацького ЗРПК Wolf 25 AD: можливості системи (фото)

Україна отримає на випробування два примірники нового зенітного артилерійського комплексу ближньої дії Wolf 25 AD, розробленого в Словаччині з ініціативи української сторони. Мета випробувань — оцінка ефективності комплексу в умовах війни та ухвалення рішення про можливу закупівлю "сотень установок".

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Про це 1 червня повідомив ресурс Future army з посиланням на представників оборонної галузі.

Комплекс Wolf 25 AD було вперше представлено на виставці IDET 2025, після чого одразу відправлено на територію України. За даними журналістів, у тестуванні візьмуть участь як оригінальна версія на шасі Wolf 4×4, так і варіант з іншим бойовим модулем. Випробування включатимуть стрільби по різних типах цілей, включно з FPV-дронами, розвідувальними безпілотниками, а також імітацією крилатих ракет.

Комплекс Wolf 25: особливості та можливості

Розробку Wolf 25 AD вели в кооперації словацької компанії Deftech і словенської Valhalla Turrets. Основу комплексу становить броньована платформа Wolf 4×4 з бойовим модулем Mangart 25 AD, озброєним 25-мм автоматичною гарматою з можливістю застосування програмованих боєприпасів.

Словацький зенітний комплекс Wolf 25 AD Фото: Відкриті джерела

Причому вибір 25-мм калібру був зроблений навмисне: при меншій масі й вартості він забезпечує достатню вогневу міць для ураження безпілотників, зберігаючи при цьому високу мобільність платформи. За заявою розробників, комплекс ефективно перехоплює дрони-камікадзе типу FPV на дальності до 350 метрів.

Зенітний комплекс Wolf 25 AD Фото: Відкриті джерела

Wolf 25 AD обладнаний інтегрованою РЛС S-діапазону від Rheinmetall, здатною одночасно відстежувати до 150 повітряних цілей у секторі 360°.

Заявлені дальності виявлення цілей:

винищувачі — до 20 км;

вертольоти — до 12 км;

ракети — до 10 км;

дрони типу "Ланцет" — до 8-10 км;

розвідувальні БПЛА — до 5 км;

малорозмірні дрони (включно з FPV) — до 5 км.

Раніше ми писали про можливість передачі Україні передових комплексів ППО малої дальності Skyranger 35 на базі танків Leopard 1. Систему за дальністю ефективного вогню можна порівняти з зенітними установками Gepard, які вже використовуються на українському фронті, проте вона має певну перевагу.