В Украине пройдут испытания словацкого ЗРПК Wolf 25 AD: возможности системы (фото)

Украина получит на испытания два экземпляра нового зенитного артиллерийского комплекса ближнего действия Wolf 25 AD, разработанного в Словакии по инициативе украинской стороны. Цель испытаний — оценка эффективности комплекса в условиях войны и принятие решения о возможной закупке «сотен установок».

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Об этом 1 июня сообщил ресурс Future army со ссылкой на представителей оборонной отрасли.

Комплекс Wolf 25 AD был впервые представлен на выставке IDET 2025, после чего сразу отправлен на территорию Украины. По данным журналистов, в тестировании примут участие как оригинальная версия на шасси Wolf 4×4, так и вариант с другим боевым модулем. Испытания будут включать стрельбы по различным типам целей, включая FPV-дроны, разведывательные беспилотники, а также имитации крылатых ракет.

Комплекс Wolf 25: особенности и возможности

Разработка Wolf 25 AD велась в кооперации словацкой компании Deftech и словенской Valhalla Turrets. Основу комплекса составляет бронированная платформа Wolf 4×4 с боевым модулем Mangart 25 AD, вооруженным 25-мм автоматической пушкой с возможностью применения программируемых боеприпасов.

Словацкий зенитный комплекс Wolf 25 AD Фото: Открытые источники

Причем выбор 25-мм калибра был сделан умышленно: при меньшей массе и стоимости он обеспечивает достаточную огневую мощь для поражения беспилотников, сохраняя при этом высокую мобильность платформы. По заявлению разработчиков, комплекс эффективно перехватывает дроны-камикадзе типа FPV на дальности до 350 метров.

Зенитный комплекс Wolf 25 AD Фото: Открытые источники

Wolf 25 AD оборудован интегрированной РЛС S-диапазона от Rheinmetall, способной одновременно отслеживать до 150 воздушных целей в секторе 360°.

Заявленные дальности обнаружения целей:

истребители — до 20 км;

вертолеты — до 12 км;

ракеты — до 10 км;

дроны типа "Ланцет" — до 8–10 км;

разведывательные БПЛА — до 5 км;

малоразмерные дроны (включая FPV) — до 5 км.

Ранее мы писали о возможности передачи Украине передовых комплексов ПВО малой дальности Skyranger 35 на базе танков Leopard 1. Система по дальности эффективного огня сопоставима с уже использующимися на украинском фронте зенитными установками Gepard, однако обладает некоторым преимуществом.