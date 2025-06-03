Постачання в Україну перших САУ RCH 155 відкладається: у чому причина затримок (фото)

Постачання перших самохідних артилерійських установок RCH 155 в Україну знову відкладаються. Ймовірна причина затримок полягає в тому, що підготовка українських артилерійських розрахунків виходить тільки на початковий етап.

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Про це 2 червня повідомив автор блогу German Aid to Ukraine, який відстежує динаміку німецьких проектів військової допомоги Україні.

Кадри підготовки українських артилеристів RCH 155 у Німеччині

Згідно з даними місії Євросоюзу з надання військової допомоги Україні EUMAM UA, що відповідає за навчання українських військовослужбовців, наразі розрахунки тільки освоюють базову платформу — бронетранспортер GTK Boxer, на шасі якого побудована артсистема RCH 155. Перший етап практичного курсу розпочався не пізніше 7 травня: опубліковані матеріали демонструють участь українських військових у навчанні на навчальній версії машини.

Як уточнює автор блогу, програма передбачає щоденну підготовку з управління технікою в умовах бездоріжжя, виконання маневрів з обмеженою видимістю, руху заднім ходом і подолання підйомів. Для порівняння, навчання на іншій німецькій артсистемі — PzH 2000 — займає близько семи тижнів. Таким чином, навіть якщо курс триває вже третій тиждень, найближчим часом говорити про розгортання RCH 155 у бойових умовах не доводиться.

Згідно із заявами представників розробника — компанії KNDS Germany — постачання RCH 155 вже двічі переносили. Уперше глава компанії Аксель Шайбель повідомив у листопаді 2023 року, що Україна отримає перші установки до кінця 2024 року. Однак у листопаді 2024-го новий гендиректор KNDS Ральф Кецель заявив про перенесення термінів на квітень 2025 року.

САУ RCH 155: можливості та характеристики

Артилерійська система RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) розроблена німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann (нині KNDS) на основі технологій від PzH 2000 і експериментальної САУ Donar. Її ключова особливість — здатність вести вогонь під час руху, без зупинки і застосування опор. Це забезпечує захист від контрбатарейного вогню у відповідь.

САУ базується на колісній платформі GTK Boxer 8×8 і оснащена повністю автоматизованою вежею AGM (Artillerie-Geschütz-Modul) з гарматою L52 від PzH 2000. Вага модуля — 12,5 т, боєкомплект — 30 снарядів і 144 модульних метальних заряди. САУ також здатна вести вогонь з ефектом MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact) — серія з 5 снарядів, випущених за різними траєкторіями, з попаданням у ціль одночасно.

Характеристики RCH 155

Калібр: 155 мм

Довжина ствола: 52 калібру (8 м)

Темп стрільби: до 9 пострілів/хв

Дальність стрільби: до 40 км (звичайний снаряд), до 54 км (V-LAP)

Сумісні боєприпаси: всі 155-мм снаряди стандарту НАТО, включно з Vulcano і Excalibur

Боєкомплект: 30 снарядів + 144 модулі метального заряду

Система наведення і управління вогнем: цифрова, з можливістю прийому цілевказівки по радіоканалу або каналу даних

Ведення вогню: можливе без зупинки і без стабілізаційних опор

Маса системи: ~39 тонн

Екіпаж: 2 людини (командир і водій, розміщуються в захищеній кабіні)

Двигун: дизельний, потужністю 815 к.с.

Максимальна швидкість: до 100 км/год

Запас ходу: до 700 км

Бронезахист: захист від куль 14,5 мм, осколків, мін і СВУ

Додаткове озброєння: опціонально — дистанційно керований кулемет, димові гранати

Нагадаємо, військові експерти висловили сумніви щодо ефективності САУ RCH 155: головні побоювання стосуються довговічності та надійності машини, а також відсутності гідравлічних опор, що викликає питання щодо стабільності артсистеми під час стрільби.