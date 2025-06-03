Поставки в Украину первых САУ RCH 155 откладывается: в чем причина задержек (фото)
Поставки первых самоходных артиллерийских установок RCH 155 в Украину вновь откладываются. Вероятная причина задержек заключается в том, что подготовка украинских артиллерийских расчетов выходит только на начальный этап.
Об этом 2 июня сообщил автор блога German Aid to Ukraine, который отслеживает динамику немецких проектов военной помощи Украине.
Согласно данным миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине EUMAM UA, отвечающей за обучение украинских военнослужащих, на данный момент расчёты только осваивают базовую платформу — бронетранспортер GTK Boxer, на шасси которого построена артсистема RCH 155. Первый этап практического курса начался не позднее 7 мая: опубликованные материалы демонстрируют участие украинских военных в обучении на учебной версии машины.
Как уточняет автор блога, программа предусматривает ежедневную подготовку по управлению техникой в условиях пересечённой местности, выполнению манёвров с ограниченной видимостью, движению задним ходом и преодолению подъёмов. Для сравнения, обучение на другой немецкой артсистеме — PzH 2000 — занимает около семи недель. Таким образом, даже если курс идёт уже третью неделю, в ближайшее время говорить о развертывании RCH 155 в боевых условиях не приходится.
Согласно заявлениям представителей разработчика — компании KNDS Germany — поставки RCH 155 уже дважды переносились. Впервые глава компании Аксель Шайбель сообщил в ноябре 2023 года, что Украина получит первые установки до конца 2024 года. Однако в ноябре 2024-го новый гендиректор KNDS Ральф Кецель заявил о переносе сроков на апрель 2025 года.
САУ RCH 155: возможности и характеристики
Артиллерийская система RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) разработана немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (ныне KNDS) на основе технологий от PzH 2000 и экспериментальной САУ Donar. Её ключевая особенность — способность вести огонь во время движения, без остановки и без применения опор. Это обеспечивает защиту от ответного контрбатарейного огня.
САУ базируется на колесной платформе GTK Boxer 8×8 и оснащена полностью автоматизированной башней AGM (Artillerie-Geschütz-Modul) с орудием L52 от PzH 2000. Вес модуля — 12,5 т, боекомплект — 30 снарядов и 144 модульных метательных заряда. САУ также способна вести огонь с эффектом MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact) — серия из 5 снарядов, выпущенных по разным траекториям с попаданием в цель одновременно.
Характеристики RCH 155
- Калибр: 155 мм
- Длина ствола: 52 калибра (8 м)
- Темп стрельбы: до 9 выстрелов/мин
- Дальность стрельбы: до 40 км (обычный снаряд), до 54 км (V-LAP)
- Совместимые боеприпасы: все 155-мм снаряды стандарта НАТО, включая Vulcano и Excalibur
- Боекомплект: 30 снарядов + 144 модуля метательного заряда
- Система наведения и управления огнём: цифровая, с возможностью приёма целеуказания по радиоканалу или каналу данных
- Ведение огня: возможно без остановки и без стабилизационных опор
- Масса системы: ~39 тонн
- Экипаж: 2 человека (командир и водитель, размещаются в защищённой кабине)
- Двигатель: дизельный, мощностью 815 л.с.
- Максимальная скорость: до 100 км/ч
- Запас хода: до 700 км
- Бронезащита: защита от пуль 14,5 мм, осколков, мин и СВУ
- Дополнительное вооружение: опционально – дистанционно управляемый пулемёт, дымовые гранаты
Напомним, военные эксперты выразили сомнения относительно эффективности САУ RCH 155 главные опасения касаются долговечности и надежности машины, а также в отсутствии гидравлических опор, что вызывает вопросы по стабильности артсистемы во время стрельбы.