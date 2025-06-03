Поставки в Украину первых САУ RCH 155 откладывается: в чем причина задержек (фото)

Поставки первых самоходных артиллерийских установок RCH 155 в Украину вновь откладываются. Вероятная причина задержек заключается в том, что подготовка украинских артиллерийских расчетов выходит только на начальный этап.

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Об этом 2 июня сообщил автор блога German Aid to Ukraine, который отслеживает динамику немецких проектов военной помощи Украине.

Кадры подготовки украинских артиллеристов RCH 155 в Германии

Согласно данным миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине EUMAM UA, отвечающей за обучение украинских военнослужащих, на данный момент расчёты только осваивают базовую платформу — бронетранспортер GTK Boxer, на шасси которого построена артсистема RCH 155. Первый этап практического курса начался не позднее 7 мая: опубликованные материалы демонстрируют участие украинских военных в обучении на учебной версии машины.

Как уточняет автор блога, программа предусматривает ежедневную подготовку по управлению техникой в условиях пересечённой местности, выполнению манёвров с ограниченной видимостью, движению задним ходом и преодолению подъёмов. Для сравнения, обучение на другой немецкой артсистеме — PzH 2000 — занимает около семи недель. Таким образом, даже если курс идёт уже третью неделю, в ближайшее время говорить о развертывании RCH 155 в боевых условиях не приходится.

Согласно заявлениям представителей разработчика — компании KNDS Germany — поставки RCH 155 уже дважды переносились. Впервые глава компании Аксель Шайбель сообщил в ноябре 2023 года, что Украина получит первые установки до конца 2024 года. Однако в ноябре 2024-го новый гендиректор KNDS Ральф Кецель заявил о переносе сроков на апрель 2025 года.

САУ RCH 155: возможности и характеристики

Артиллерийская система RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) разработана немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (ныне KNDS) на основе технологий от PzH 2000 и экспериментальной САУ Donar. Её ключевая особенность — способность вести огонь во время движения, без остановки и без применения опор. Это обеспечивает защиту от ответного контрбатарейного огня.

САУ базируется на колесной платформе GTK Boxer 8×8 и оснащена полностью автоматизированной башней AGM (Artillerie-Geschütz-Modul) с орудием L52 от PzH 2000. Вес модуля — 12,5 т, боекомплект — 30 снарядов и 144 модульных метательных заряда. САУ также способна вести огонь с эффектом MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact) — серия из 5 снарядов, выпущенных по разным траекториям с попаданием в цель одновременно.

Характеристики RCH 155

Калибр: 155 мм

Длина ствола: 52 калибра (8 м)

Темп стрельбы: до 9 выстрелов/мин

Дальность стрельбы: до 40 км (обычный снаряд), до 54 км (V-LAP)

Совместимые боеприпасы: все 155-мм снаряды стандарта НАТО, включая Vulcano и Excalibur

Боекомплект: 30 снарядов + 144 модуля метательного заряда

Система наведения и управления огнём: цифровая, с возможностью приёма целеуказания по радиоканалу или каналу данных

Ведение огня: возможно без остановки и без стабилизационных опор

Масса системы: ~39 тонн

Экипаж: 2 человека (командир и водитель, размещаются в защищённой кабине)

Двигатель: дизельный, мощностью 815 л.с.

Максимальная скорость: до 100 км/ч

Запас хода: до 700 км

Бронезащита: защита от пуль 14,5 мм, осколков, мин и СВУ

Дополнительное вооружение: опционально – дистанционно управляемый пулемёт, дымовые гранаты

Напомним, военные эксперты выразили сомнения относительно эффективности САУ RCH 155 главные опасения касаются долговечности и надежности машины, а также в отсутствии гидравлических опор, что вызывает вопросы по стабильности артсистемы во время стрельбы.