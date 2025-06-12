Уже не той, що раніше: чому MQ-9 Reaper відстає від нових моделей БПЛА і стає вразливішим для ППО

Один із найкращих безпілотників США — розвідувально-ударний модульний БПЛА MQ-1 Predator стає вразливим для засобів ППО. Якщо навіть відносно відсталі в технологічному плані хусити можуть збивати дрони Reaper, ці БПЛА видаються дедалі вразливішими в умовах бойових дій.

Related video

Про це йдеться у статті видання Nationsl Interest "MQ-9 Reaper вже не той монстр, що раніше", яку переклав Фокус.

На сьогодні MQ-9 Reaper дедалі більше відстає від нових моделей дронів і стає вразливішим для наземних засобів ППО.

Безпілотний літальний апарат (БПЛА) GA-ASI MQ-9 Reaper — перший ударно-розвідувальний БПЛА, призначений для виконання як висотних розвідувальних польотів, так і точних ударів. Неймовірний для свого часу MQ-9 уперше піднявся в повітря у 2001 році і був прийнятий на озброєння у 2007 році. Більший, швидший і краще озброєний, ніж безпілотник GA MQ-1 Predator, Reaper являє собою зрілу стадію розвитку ударних БПЛА і здатний виконувати тривалі місії, дистанційне наведення на ціль і серйозні розвідувальні операції.

Проте MQ-9 є лише перехідним етапом до більш досконалих систем БПЛА, які будуть розроблені для роботи в повністю автономному режимі та/або в режимі стелс. Система Reaper втрачає актуальність, особливо через те, що вона розрахована на протидію застарілим засобам ППО.

Дрон MQ-9 Reaper Фото: ВПС США

Технічні характеристики MQ-9 Reaper

Здатний проводити як розвідувальні, так і ударні операції, Reaper може бути оснащений корисним навантаженням залежно від вимог місії. Стандартна вантажопідйомність Reaper становить понад 1,7 тонн. Як озброєння дрон може нести до чотирьох ракет AGM-114 Hellfire і двох 226-кілограмових бомб GBU-12 Paveway II з лазерним наведенням. Його сенсорне обладнання містить електрооптичні/інфрачервоні (EO/IR) камери, багаторежимні радари Lynx, радари морського спостереження, засоби радіотехнічної розвідки (ESM) і лазерні цілевказівники. Устаткування зв'язку Reaper представлено даталінками C-Band Line-of-Sight (LOS_ і Ku-Band Beyond Line-of-Sight (BLOS) SATCOM для дистанційного керування.

Розмах крил Reaper становить понад 20 метрів, а довжина — майже 11 метрів. Таке співвідношення характерне для багатьох розвідувальних дронів, забезпечуючи більшу паливну ефективність і високий коефіцієнт планування. Для порівняння: розмах крил F-22 Raptor становить лише 13,4 м, а довжина — 18,9 м; його коефіцієнт планування також значно нижчий, ніж у Reaper.

MQ-9 Reaper Фото: Getty Images

Максимальна злітна вага Reaper становить 4,76 тонн, а ємність паливного бака — 1,7 тонн. Такий бак забезпечує час польоту 27 годин або до 40 годин у варіантах Extended Range (ER). Reaper повільніший за більшість сучасних військових літаків: його максимальна швидкість становить лише 240 вузлів (приблизно 444 км/год).

Для польоту Reaper використовує один турбогвинтовий двигун Honeywell TPE331-10. Двигун розвиває всього 900 кінських сил, що забезпечує тягу близько 317,5 кгс. Це досить мало для літака вагою 4,76 тонни, оскільки відношення тяги до ваги становить лише близько 0,07. Для порівняння, F-16 Fighting Falcon має співвідношення тяги до ваги 1,0, що дозволяє йому здійснювати ідеально вертикальний зліт. Reaper, навпаки, не може швидко змінювати висоту в будь-якому напрямку; його величезний розмах крил обмежує маневреність. Але в принципі це не настільки важливо: дрон був створений не для продуктивності або маневреності, а для витривалості та ефективності, і співвідношення тяги до ваги 0,07 більш ніж відповідає цим вимогам.

Reaper стає дедалі вразливішим

Однак MQ-9 Reaper дедалі більше відстає від нових моделей дронів і стає вразливішим для наземних засобів ППО. Зокрема, підтримувані Іраном повстанці-хусити успішно збили кілька дронів Reaper за допомогою ракет класу "земля-повітря" (SAM) під час повітряної кампанії президента Дональда Трампа проти цього угруповання. Якщо навіть відносно відсталі в технологічному плані хусити можуть збивати дрони Reaper, ці БПЛА видаються дедалі вразливішими в умовах бойових дій. У зв'язку з цим США вже працюють над багатофункціональним БПЛА нового покоління, також відомим як MQ-Next, який замінить Reaper і в теорії поверне Америці перевагу на полі бою.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Здобув ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.