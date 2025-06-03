Україна кодифікувала бронемашину GYURZA-O2: техніка готується до постачання в армію (відео)

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало новий бронеавтомобіль GYURZA-O2 української розробки. Кодифікація означає, що броньовик тепер може бути прийнятий на озброєння і постачатися в підрозділи Сил оборони.

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Про це повідомила компанія UkrArmoTech, яка виступає розробником машини.

У компанії уточнили, що від ідеї до виготовлення перших зразків і проходження всіх необхідних випробувань минуло лише пів року. Бронемашина отримала позитивну оцінку як від сертифікаційного органу Міноборони, так і від військових, які брали участь у бойових тестах.

"Пів року від ідеї до перших виготовлених зразків, які пройшли весь комплекс випробувань і тестувань, отримавши відповідну оцінку не тільки фахівців сертифікаційного органу Міністерства оборони, а й бойових підрозділів", — зазначили розробники.

Найважливішою характеристикою подібної техніки є бронезахист. За інформацією виробника, GYURZA-O2 надає круговий захист екіпажу, десанту та обладнання на рівні Level 2/3 за стандартом NATO AEP-55 STANAG 4569, що відповідає стійкості до стрілецької зброї калібру 7,62×39 мм зі звичайними та бронебійними кулями, а також осколків артилерійських боєприпасів.

Корпус бронемашини має V-подібне днище, розраховане на підрив протитанкової фугасної міни із зарядом до 8 кг (рівень STANAG 4569 Level 3a/b). Енергія вибуху розсіюється внаслідок форми днища, а для екіпажу і десанту передбачені крісла з амортизацією від вибухових навантажень. Додатково всередині встановлена протиосколкова підкладка, що захищає від вторинних осколків.

Тактико-технічні характеристики GYURZA-O2

Екіпаж і десант: 10+1 людина

Максимальна швидкість: 110 км/год

Повна маса: 16 тонн

Двигун: Cummins ISDe 6.7L-330, турбодизель, потужністю 385 к.с.

Шасі: спеціалізоване, адаптоване під українські умови експлуатації

Озброєння: можливість встановлення кулеметної турелі або дистанційно керованого бойового модуля.

Нагадаємо, у лютому український бронеавтомобіль був представлений на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2025 в Абу-Дабі. Модель вирізняється поліпшеним захистом і можливостями радіоелектронної боротьби, що робить її універсальною платформою для різних бойових сценаріїв, включно з розвідкою і патрулюванням.