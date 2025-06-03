Украина кодифицировала бронемашину GYURZA-O2: техника готовится к поставкам в армию (видео)

Министерство обороны Украины официально кодифицировало новый бронеавтомобиль GYURZA-O2 украинской разработки. Кодификация означает, что броневик теперь может быть принят на вооружение и поставляться в подразделения Сил обороны.

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Об этом сообщила компания UkrArmoTech, выступающая разработчиком машины.

В компании уточнили, что от идеи до изготовления первых образцов и прохождения всех необходимых испытаний прошло всего полгода. Бронемашина получила положительную оценку как от сертификационного органа Минобороны, так и от военных, участвовавших в боевых тестах.

«Полгода от идеи до первых изготовленных образцов, прошедших весь комплекс испытаний и тестирования, получив соответствующую оценку не только специалистов сертификационного органа Министерства обороны, но и боевых подразделений», – отметили разработчики.

Важнейшей характеристикой подобной техники является бронезащита. По информации производителя, GYURZA-O2 предоставляет круговую защиту экипажа, десанта и оборудования на уровне Level 2/3 по стандарту NATO AEP-55 STANAG 4569, что соответствует устойчивости к стрелковому оружию калибра 7,62×39 мм с обычными и бронебойными пулями, а также осколкам артиллерийских боеприпасов.

Корпус бронемашины имеет V-образное днище, рассчитанное на подрыв противотанковой фугасной мины с зарядом до 8 кг (уровень STANAG 4569 Level 3a/b). Энергия взрыва рассеивается за счёт формы днища, а для экипажа и десанта предусмотрены кресла с амортизацией от взрывных нагрузок. Дополнительно внутри установлена противоосколочная подкладка, защищающая от вторичных осколков.

Тактико-технические характеристики GYURZA-O2

Экипаж и десант: 10+1 человек

Максимальная скорость: 110 км/ч

Полная масса: 16 тонн

Двигатель: Cummins ISDe 6.7L-330, турбодизель, мощностью 385 л.с.

Шасси: специализированное, адаптированное под украинские условия эксплуатации

Вооружение: возможность установки пулемётной турели или дистанционно управляемого боевого модуля.

Напомним, в феврале украинский бронеавтомобиль был представлен на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Модель отличается улучшенной защитой и возможностями радиоэлектронной борьбы, что делает ее универсальной платформой для различных боевых сценариев, включая разведку и патрулирование.