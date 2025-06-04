Мотоцикли — витратний матеріал: як росіяни "творчо" штурмують під Куп'янськом (відео)

На Куп'янському напрямку російські війська використовують малі мобільні групи на квадроциклах, баггі та мотоциклах як одноразовий ресурс. Така тактика має як переваги, так і один серйозний недолік.

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Як розповів в ефірі Армія TV начальник штабу четвертого батальйону Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" із позивним "Сіріус", українські захисники ефективно знищують як штурмові групи, так і логістику ворога ще на далеких підступах.

Відбиття атак ЗС РФ на Куп'янському напрямку (дивитися з 26:15)

Офіцер підкреслив, що ситуація залишається під контролем, попри активні наступальні дії противника.

"Хочу зазначити, що противник творчо підходить до своїх атак: після провалу бронетехнічних штурмів вони переходять до дій малих груп, оснащених квадроциклами, баггі та мотоциклами", — розповів він.

За його словами, зазвичай в атаках беруть участь від 3 до 6 одиниць техніки, і нерідко ворог пересувається по одному на мотоциклі для підвищення маневреності. Мета таких дій — закріпитися в посадках. Російські військові ставляться до техніки як до одноразової, і після прибуття до позицій мотоцикли й баггі кидають, що робить їх зручними цілями та вказує на місця спішування.

Таким способом кинута техніка є демаскувальною ознакою, оскільки зазвичай позиції противника знаходяться за 50–100 метрів від таких точок, що полегшує їх виявлення.

Окрім відбиття атак, бійці бригади "Буревій" активно працюють по логістичних маршрутах ворога. Ворожі вантажівки з боєприпасами та продовольством знищуються ще на підходах, за 7–8 кілометрів від лінії фронту

"Знищення і придушення логістичних маршрутів — один із наших пріоритетів", — підсумував офіцер.

Нагадаємо, українські спецпризначенці провели успішну операцію в тилу ворога на Куп'янському напрямку. У результаті було знищено та уражено майже 600 підземних укриттів, 9 польових складів БК та 8 переправ.