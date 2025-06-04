Мотоциклы — расходный материал: как россияне "творчески" штурмуют под Купянском (видео)

На Купянском направлении российские войска используют малые мобильные группы на квадроциклах, багги и мотоциклах как одноразовый ресурс. Такая тактика имеет как преимущества, так и один серьезный недостаток.

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Как рассказал в эфире Армия TV начальника штаба четвертого батальона Первой Президентской бригады НГУ "Буревій" с позывным «Сириус», украинские защитники эффективно уничтожают как штурмовые группы, так и логистику врага ещё на дальних подступах.

Отражение атак ВС РФ на Купянском направлении (смотреть с 26:15)

Офицер подчеркнул, что ситуация остается под контролем, несмотря на активные наступательные действия противника.

"Хочу отметить, что противник творчески подходит к своим атакам: после провала бронетехнических штурмов они переходят к действиям малых групп, оснащенных квадроциклами, багги и мотоциклами", — рассказал он.

По его словам, обычно в атаках участвуют от 3 до 6 единиц техники, и нередко враг передвигается по одному на мотоцикле для повышения маневренности. Цель таких действий — закрепиться в посадках. Российские военные относятся к технике как к одноразовой, и после прибытия к позициям мотоциклы и багги бросают, что делает их удобными целями и указывает на места спешивания.

Таким образом брошенная техника является демаскирующим признаком, поскольку обычно позиции противника находятся в 50–100 метрах от таких точек, что облегчает их выявление.

Кроме отражения атак, бойцы бригады "Буревій" активно работают по логистическим маршрутам врага. Вражеские грузовики с боеприпасами и продовольствием уничтожаются еще на подходах, в 7–8 километрах от линии фронта

"Уничтожение и подавление логистических маршрутов — один из наших приоритетов", — подытожил офицер.

Напомним, украинские спецназовцы провели успешную операцию в тылу врага на Купянском направлении. В результате были уничтожены и поражены около 600 подземных укрытий, 9 полевых складов БК и 8 переправ.