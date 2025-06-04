Елітна, але змінила три склади: яка російська бригада втратила 12 тисяч солдатів із 2022 року

15-та окрема гвардійська мотострілецька бригада ЗС РФ, відома, як "Чорні гусари", поставила рекорд, втративши тисячі солдатів. Причому офіцерів загинуло менше сотні.

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Про це пише російське видання "Верстка".

Примітно, що 15-та окрема гвардійська гвардійська мотострілецька бригада (15 омсбр) "Чорні гусари", вважається одним з найбільш елітних з'єднань російської армії. Вона була сформована для виконання завдань, зокрема в рамках миротворчих місій ООН, але в підсумку опинилася в Україні.

Прапор "Чорних гусарів": знімок зроблено десь у Луганській області рік тому Фото: Соцсети

У соцмережах її називають "м'ясною", через величезні втрати і пристрасть командирів до так званих "м'ясних штурмів". Так, у лютому 2025 року в одному із закритих Telegram-каналів опублікували відео, де двоє солдатів 9-ї роти 3-го мотострілецького батальйону 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади обговорюють надіслану записку: "Замість того, щоб надати нашим бійцям допомогу, яку ми просили, нам надіслали батарейку із запискою. Давай прочитаємо записку?"Якщо до 17:30 не вийдете на зв'язок, ми вас за***мо своїми ж дронами". В евакуації нам відмовлено. Якщо підемо назад, нас уб'ють свої ж командири", — повідомляє російський солдат на відео.

Журналісти видання запросили в українського проєкту "Хочу жити" поіменні списки загиблих і зниклих військовослужбовців із цієї бригади і провели вибіркову перевірку інформації.

У документі згадано імена, дати народження, регіони проживання, звання, номери жетонів, посади 12 689 осіб — це сумарні втрати бригади загиблими і зниклими з початку війни до середини весни 2025 року.

Судячи з вивчених даних, від початку повномасштабної війни загинуло щонайменше 7 436 військовослужбовців бригади. Ще 5 253 оголошені зниклими безвісти — такий статус можуть присвоювати і загиблим, якщо евакуація їхніх тіл утруднена чи неможлива або якщо їх навмисно вбили свої.

Близько 89% усіх втрат припало на рядовий склад. На офіцерський склад припав лише 1% втрат: 92 загиблих і 47 зниклих безвісти. Решта 10% — військовослужбовці на посадах старшин, корабельних старшин, прапорщиків і сержантів.

До початку війни в Україні військовослужбовці 15 омсбр брали участь у нападі на Грузію і в анексії Криму.

Звання гвардійської 15 омсбр отримала 2022 року, вже після початку повномасштабної війни з Україною. В Україні "Чорних гусарів" звинувачують у тортурах і вбивствах мирних жителів. Так, у селі Перемога в Київській області вони розстріляли п'ятьох людей.

Протягом війни 15 омсбр брала участь у боях на Сватівському, Кремінному, Авдіївському та Покровському напрямках, а крім того — у Курській області.

У списках загиблих жителі з 77 російських регіонів. Найчастіше згадуються Татарстан, Башкортостан і Удмуртія. Серед загиблих трапляються і громадяни Азербайджану, Вірменії, Узбекистану, Таджикистану, Єгипту, а також жителі анексованого Криму та Луганської області України.

Сплеск втрат припадає на 2024-2025 рр. Фото: Верстка

Одна з останніх згадок бригади датується березнем 2025 року. Тоді в одному із закритих провоєнних телеграм-каналів з'явився пост, у якому родичі одного з контрактників повідомили, що командири 15-ї бригади "вночі підняли хлопців і вишикували без зброї", після чого "відкрили вогонь" по підлеглих.

Де зараз перебувають залишки єдиної "миротворчої" бригади РФ — невідомо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що на Куп'янському напрямку російські війська використовують малі мобільні групи на квадроциклах, баггі та мотоциклах як одноразовий ресурс.

Раніше українські спецпризначенці провели успішну операцію в тилу ворога на Куп'янському напрямку. У результаті було знищено та уражено близько 600 підземних укриттів, 9 польових складів БК і 8 переправ.