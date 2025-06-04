Элитная, но сменила три состава: какая российская бригада потеряла 12 тысяч солдат с 2022 года

15‑я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ, известная, как "Черные гусары", поставила рекорд, потеряв тысячи солдат. Причем офицеров погибло меньше сотни.

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Об этом пишет российское издание "Верстка".

Примечательно, что 15‑я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (15 омсбр) "Черные гусары", считается одним из самых элитных соединений российской армии. Она была сформирована для выполнения задач в том числе в рамках миротворческих миссий ООН, но в итоге оказалась в Украине.

Флаг "Черных гусар": снимок сделан где-то в Луганской области год назад Фото: Соцсети

В соцсетях ее называют "мясной", из-за огромных потерь и пристрастия командиров к так называемым "мясным штурмам". Так, в феврале 2025 года в одном из закрытых Telegram-каналов было опубликовано видео, где двое солдат 9‑й роты 3‑го мотострелкового батальона 15‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обсуждают присланную записку: "Вместо того, чтобы оказать нашим бойцам помощь, которую мы запрашивали, нам прислали батарейку с запиской. Давай прочтем записку? "Если до 17:30 не выйдете на связь, мы вас за***м своими же дронами". В эвакуации нам отказано. Если пойдем обратно, нас убьют свои же командиры", — сообщает российский солдат на видео.

Журналисты издания запросили у украинского проекта "Хочу жить" поименные списки погибших и пропавших военнослужащих из этой бригады и провели выборочную проверку информации.

В документе упомянуты имена, даты рождения, регионы проживания, звания, номера жетонов, должности 12 689 человек — это суммарные потери бригады погибшими и пропавшими с начала войны до середины весны 2025 года.

Судя по изученным данным, с начала полномасштабной войны погибло не менее 7 436 военнослужащих бригады. Еще 5 253 объявлены пропавшими без вести — такой статус могут присваивать и погибшим, если эвакуация их тел затруднена или невозможна либо если их намеренно убили свои.

Около 89% всех потерь пришлось на рядовой состав. На офицерский состав пришелся лишь 1% потерь: 92 погибших и 47 пропавших. Остальные 10% — военнослужащие на должностях старшин, корабельных старшин, прапорщиков и сержантов.

До начала войны в Украине военнослужащие15 омсбр участвовали в нападении на Грузию и в аннексии Крыма.

Звание гвардейской 15 омсбр получила в 2022 году, уже после начала полномасштабной войны с Украиной. В Украине "Черных гусар" обвиняют в пытках и убийствах мирных жителей. Так, в селе Перемога в Киевской области они расстреляли пять человек.

В течение войны 15 омсбр участвовала в боях на Сватовском, Кременном, Авдеевском и Покровском направлениях, а кроме того — в Курской области.

В списках погибших жители из 77 российских регионов. Чаще всего упоминаются Татарстан, Башкортостан и Удмуртия. Среди погибших встречаются и граждане Азербайджана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Египта, а также жители аннексированного Крыма и Луганской области Украины.

Всплеск потерь приходится на 2024-2025 гг. Фото: Верстка

Одно из последних упоминаний бригады датируется мартом 2025 года. Тогда в одном из закрытых провоенных телеграм-каналов появился пост, в котором родственники одного из контрактников сообщили, что командиры 15‑й бригады "ночью подняли ребят и построили без оружия", после чего "открыли огонь" по подчиненным.

Где сейчас находятся остатки единственной "миротворческой" бригады РФ – неизвестно.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что на Купянском направлении российские войска используют малые мобильные группы на квадроциклах, багги и мотоциклах как одноразовый ресурс.

Ранее украинские спецназовцы провели успешную операцию в тылу врага на Купянском направлении. В результате были уничтожены и поражены около 600 подземных укрытий, 9 полевых складов БК и 8 переправ.