Ближче до Одеси: Росія хоче розмістити 10 000 солдатів у Придністров'ї

Росія хоче суттєво збільшити військовий контингент у Придністров'ї на кордоні з Одеською областю. Москва прагне встановити в Молдові прокремлівський режим.

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Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан в інтерв'ю газеті Financial Times.

Москва має невелику кількість солдатів у Придністров'ї, але оскільки анклав розташований між Україною та Молдовою, зараз туди не можна перекинути додаткові військові сили.

Речан підкреслює, що Росія втручається в майбутні парламентські вибори в країні, заплановані на вересень. Кремль сподівається, що більш дружня до нього влада дасть змогу направити більше солдатів.

"Це величезні зусилля з підриву молдавської демократії. Москва прагне зміцнити військову присутність у Придністров'ї", — заявив прем'єр.

Спроби втручання у вибори складаються з інтернет-пропаганди та сірих грошових переказів партіям і виборцям. У 2024 році РФ витратила на кампанії впливу суму, еквівалентну 1% ВВП Молдови.

Як каже глава уряду, молдавські прикордонники нещодавно затримали громадян, які поверталися з Росії з 1,2 млн доларів готівкою. Також з'ясувалося, що 130 000 виборців на тогорічних президентських виборах отримали гроші з російських джерел.

"Уявіть собі, який тиск і вплив вони чинитимуть на південно-західну частину України 10 000 солдатами. Вони стоять близько до Румунії, члена НАТО", — додав він.

За попередніми оцінками, наразі 1500 солдатів базуються в Придністров'ї, більшість із них — місцеві жителі, які приєдналися до російських сил.

"Звичайно, Молдові треба посилювати оборону. Ми також повинні виконати наш порядок денний, мета якого — стати членом Євросоюзу", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, СБУ нещодавно затримала біля Одеси агента ГРУ з Придністров'я, якому сказали завербувати військового ЗСУ, що працює з дронами.

У Молдові не раз говорили про необхідність вивести російських солдатів із Придністров'я. Влада країни вважає, що вони порушують її суверенітет.