Поближе к Одессе: Россия хочет разместить 10 000 солдат в Приднестровье

Россия хочет существенно увеличить военный контингент в Приднестровье на границе с Одесской областью. Москва стремится установить в Молдове прокремлевский режим.

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Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан в интервью газете Financial Times.

Москва имеет небольшое количество солдат в Приднестровье, но поскольку анклав находится между Украиной и Молдовой, сейчас туда нельзя перекинуть дополнительные военные силы.

Речан подчеркивает, что Россия вмешивается в предстоящие парламентские выборы в стране, запланированные на сентябрь. Кремль надеется, что более дружественные к нему власти позволят направить больше солдат.

"Это огромные усилия по подрыву молдавской демократии. Москва стремится укрепить военное присутствие в Приднестровье", — заявил премьер.

Попытки вмешательства в выборы состоят из интернет-пропаганды и серых денежных переводах партиям и избирателям. В 2024 году РФ потратила на кампании влияния сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы.

Как говорит глава правительства, молдавские пограничники недавно задержали граждан, возвращавшихся из России с 1,2 млн долларов наличными. Также выяснилось, что 130 000 избирателей на прошлогодних президентских выборах получили деньги из российских источников.

"Представьте себе, какое давление и влияние они окажут на юго-западную часть Украины 10 000 солдатами. Они стоят близко к Румынии, члену НАТО", — добавил он.

По предварительным оценкам, в настоящее время 1500 солдат базируются в Приднестровье, большинство из них — местные жители, которые присоединились к российским силам.

"Конечно, Молдове надо усиливать оборону. Мы также должны выполнить нашу повестку дня, цель которой — стать членом Евросоюза", — заключил чиновник.

Напомним, СБУ недавно задержала возле Одессы агента ГРУ из Приднестровья, которому сказали завербовать военного ВСУ, работающего с дронами.

В Молдове не раз говорили о необходимости вывести российских солдат из Приднестровья. Власти страны считают, что они нарушают ее суверенитет.