Французькі винищувачі Mirage 2000 "намалювали" герб України над Чорним морем (фото)

Французькі винищувачі Dassault Mirage 2000 здійснили показовий політ над Чорним Чорним морем. Літаки проклали маршрут у вигляді тризуба, державного герба України.

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Про незвичайну фігуру повідомило командування Повітряних сил України.

"Особливістю польоту була його траєкторія: літаки слідували за маршрутом, який символічно представляв український тризуб", — розповіли військові.

Маршрут прольоту помітив міжнародний авіасервіс Flightradar24. Фігуру зафіксували не тільки російські радари, а й мільйони користувачів у світі.

"Він з'явився в новинних стрічках соціальних мережах та на екранах смартфонів. Цей жест став демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною", — зазначили Повітряні сили.

Командування подякувало французьким партнерам за союзницький жест.

Літаки ЗС РФ влаштували спостереження за винищувачами Mirage 2000. Над Севастополем відзначався проліт Су-34 з півдня на північ, який спостерігав за французькою авіацією, повідомив паблік "Кримський вітер".

Нагадаємо, винищувачі Dassault Mirage-2000 відбивали масований повітряний удар російської армії по Україні вночі 7 березня.

Перші Mirage 2000 у небі над Україною бачили ще 4 березня. Літаки здійснювали вильоти в українському повітряному просторі.