Французские истребители Mirage 2000 "нарисовали" герб Украины над Черным морем (фото)
Французские истребители Dassault Mirage 2000 совершили показательный полет над Черным Черным морем. Самолеты проложили маршрут в виде трезубца, государственного герба Украины.
О необычной фигуре сообщило командование Воздушных сил Украины.
"Особенностью полета была его траектория: самолеты следовали по маршруту, символически представлявшему украинский трезубец", — рассказали военные.
Маршрут пролета заметил международный авиасервис Flightradar24. Фигуру зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей в мире.
"Он появился в новостных лентах социальных сетях и на экранах смартфонов. Этот жест стал демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной", — отметили Воздушные силы.
Командование поблагодарило французских партнеров за союзнический жест.
Самолеты ВС РФ устроили наблюдение за истребителями Mirage 2000. Над Севастополем отмечался пролет Су-34 с юга на север, наблюдавший за французской авиацией, сообщил паблик "Крымский ветер".
Напомним, истребители Dassault Mirage-2000 отражали массированный воздушный удар российской армии по Украине ночью 7 марта.
Первые Mirage 2000 в небе над Украиной видели еще 4 марта. Самолеты совершали вылеты в украинском воздушном пространстве.