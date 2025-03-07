Исторические фото: в ВСУ показали, как истребители Mirage-2000 сбивали российские ракеты (фото)

В ночь на 7 марта, когда ВС РФ нанесли массированный воздушный удар по Украине, в отражении атаки впервые приняли участие французские истребители Mirage-2000.

Related video

Истребители Mirage-2000 Воздушных Сил, предоставленные Францией Украине впервые во время боевого дежурства сбивали российские крылатые ракеты Х-101 в украинском небе. Это произошло во время российской атаки 7 марта 2025 года. Фото показали в Telegram-канале Воздушных Сил ВС Украины.

Истребители Mirage-2000 Воздушных Сил сбивают российские ракеты

"Исторические фото от украинского пилота! Истребители Mirage-2000 Воздушных Сил, предоставленные Францией Украине, сбивают крылатые ракеты Х-101 в украинском небе во время российской атаки 7 марта 2025 года!" — сказано в сообщении.

В ночь на 7 марта Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000.

В Воздушных силах отметили, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской атаки.

Силы обороны Украины сбили 25 российских крылатых ракет Х-101/Х-55см, восемь ракет "Калибр", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 100 беспилотников.

Напомним, в ночь на 7 марта под массированной российской ракетно-дроновой атакой оказалась энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины. Также вражеские ракеты попали в жилые дома. Фокус писал о последствиях обстрелов в мирных городах Украины.