Історичні фото: в ЗСУ показали, як винищувачі Mirage-2000 збивали російські ракети (фото)

У ніч проти 7 березня, коли ЗС РФ завдали масованого повітряного удару по Україні, у відбитті атаки вперше взяли участь французькі винищувачі Mirage-2000.

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Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні вперше під час бойового чергування збивали російські крилаті ракети Х-101 в українському небі. Це відбулось під час російської атаки 7 березня 2025 року. Фото показали в Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України.

Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил збивають російські ракети

"Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року!" – сказано у повідомленні.

У ніч проти 7 березня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні. Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000.

У Повітряних силах зазначили, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої атаки.

Сили оборони України збили 25 російських крилатих ракет Х-101/Х-55см, вісім ракет "Калібр", одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 і 100 безпілотників.

Нагадаємо, в ніч на 7 березня під масованою російською ракетно-дроновою атакою опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Також ворожі ракети влучили у житлові будинки. Фокус писав про наслідки обстрілів в мирних містах України.