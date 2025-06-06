Вбитих росіян вивозили КамАЗом: на Лиманському напрямку бійці ЗСУ втрьох добу тримали позицію (відео)

На Лиманському напрямку бійці ЗСУ відбили ворожий штурм і знищили роту росіян. Ворог переважав українських захисників у кількості в кілька разів.

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Про цей бій розповів військовослужбовець Андрій Докторенко "Док" — Герой України, на той час командир роти 3 мехбату "Fireflies" 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго.

Бій відбувався в грудні 2022 року між Макіївкою та Площанкою на Лиманському напрямку.

"У мене на позиції перебувало піхотне відділення, а проти них ішла ціла ворожа рота. Бій розпочався з самого ранку, і лише під вечір хлопцям довелося відходити, бо вже вся зброя, яка була на позиції, клинила. Ворог пішов у штурм і затих вже в 12 годин вечора. На той час в мене було 8 людей на позиції, а проти них йшло більше роти", — розповідає Андрій "Док" Докторенко.

Він розповів, що після того, як зброєю вже не можна було користуватися, він вивів бійців з позиції і залишився там сам із двома бійцями з рембату. Вони втрьох майже добу тримали позицію, поки не надійшло підкріплення.

"Поки тривав бій, у рацію нам дали дозвіл на відхід з позиції. Але, зважаючи на ту обстановку, якби ми її залишили, противнику б легше нас було оточити. Ми лишилися і тримали. І коли ти знаєш, якою ціною нам давалася кожна позиція, дуже важко її покидати, знаючи, скільки побратимів загинуло. Це була висота. За цей час підійшло підкріплення", — пригадує Герой України.

Він додав, що ворожих 200-тих після бою вивозили КамАЗами.

Важливу позицію вдалося втримати, а воїни 66-ї ОМБр в цьому бою знищили цілий ворожий батальйон. Натомість втрат загиблими з нашого боку не було.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Лиманському напрямку на Донеччині покращили мотоциклетні атаки. Вони почали встановлювати системи РЕБ на транспорт та покращили навички кермування.