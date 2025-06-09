У Росії випробували автомат АК-12К: військові дали суперечливі оцінки (фото)
Російські військові провели випробування новітнього зразка автомата "Калашникова" АК-12К в укороченому варіанті. Під час тестування оцінки фахівців були неоднозначними — автомат продемонстрував як переваги, так і явні недоліки.
Відповідні кадри випробувань були опубліковані 7 червня профільними російськими каналами.
Насамперед зброю було випробувано в екстремальних умовах після занурення у воду, пісок і бруд. Після занурення у воду і пісок автомат працював безвідмовно і в одиночному, і в автоматичному режимі стрільби.
А ось занурення в бруд виявилося критичним — під час перезаряджання автомат не досилав патрон у патронник. Хоча після промивання ствольної коробки АК-12К продовжував вести вогонь, при цьому купчастість стрільби не змінилася.
Загальні виявлені недоліки АК-12К
Під час тестування АК-12К, наближеними до бойових умов, було виявлено такі недоліки:
- зняття замикача ствольної коробки вимагає додаткових зусиль та інструменту (на АК-12 є прапорець, що дозволяє знімати коробку без додаткових зусиль);
- штатне переднє руків'я 6Ч64 при близькому розміщенні ускладнює зміну магазина в бойових умовах;
- прилад малошумної стрільби (ПМС), що постачається в комплекті, не розбірний, що ускладнює його чистку, і має ненадійне кріплення;
- полум'ягасник не уніфікований, немає можливості кріплення інших ПМС/ПБС, окрім тих, що постачається в комплекті;
- автомат має незручний діоптричний приціл.
Також було відзначено ще один важливий фактор. При веденні вогню віддача відчувається сильніше порівняно з АК-74М, а нагрівання стовбура під час інтенсивної стрільби, як порівняти з "сімдесят четверкою", також відбувається швидше. Ймовірно, це зумовлено коротшим стволом — 290 мм у АК-12К проти 451 мм у АК-74М.
Позитивні сторони АК-12К
За рахунок зменшених габаритів при збереженні бойових характеристик, АК-12К буде затребуваний в умовах ближнього бою. Крім того, стрільці відзначили цілком прийнятну купчастість у режимі автоматичного вогню.
Позитивно оцінюється наявність підщічника, однак він має ненадійне кріплення. Під час стрільби спуск відчувається плавніше і м'якше, що також позитивно позначається на точності стрільби.
АК-12К розробили 2024 року в рамках дослідно-конструкторської роботи "Малек К 5,45", узгодженої з МВС Росії. Загалом, хоча автомат розробляли в інтересах силовиків, він отримав непогані оцінки від бійців штурмових і десантних підрозділів ЗС РФ. Однак використання автомата штурмовиками в екстремальних бойових умовах, м'яко кажучи, сумнівне.
Тактико-технічні характеристики
- Калібр: 5,45 мм
- Довжина ствола: 290 мм
- Маса (без магазину): 3,4 кг
- Довжина (у бойовому/похідному положенні): 810/570 мм
- Призначений ресурс: 10 000 пострілів
- Регулювання приклада: 60 мм
Нагадаємо, у жовтні минулого року концерн "Калашников" оголосив, що у 2025 році розпочнеться серійне виробництво нового автомата АМ-17 калібру 5,45 мм. Ця зброя, розроблена на основі досвіду бойових дій в Україні, покликана замінити АКС-74У, що перебуває на озброєнні з 1979 року.