У Росії випробували автомат АК-12К: військові дали суперечливі оцінки (фото)

Російські військові провели випробування новітнього зразка автомата "Калашникова" АК-12К в укороченому варіанті. Під час тестування оцінки фахівців були неоднозначними — автомат продемонстрував як переваги, так і явні недоліки.

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Відповідні кадри випробувань були опубліковані 7 червня профільними російськими каналами.

Насамперед зброю було випробувано в екстремальних умовах після занурення у воду, пісок і бруд. Після занурення у воду і пісок автомат працював безвідмовно і в одиночному, і в автоматичному режимі стрільби.

А ось занурення в бруд виявилося критичним — під час перезаряджання автомат не досилав патрон у патронник. Хоча після промивання ствольної коробки АК-12К продовжував вести вогонь, при цьому купчастість стрільби не змінилася.

Загальні виявлені недоліки АК-12К

Під час тестування АК-12К, наближеними до бойових умов, було виявлено такі недоліки:

зняття замикача ствольної коробки вимагає додаткових зусиль та інструменту (на АК-12 є прапорець, що дозволяє знімати коробку без додаткових зусиль);

штатне переднє руків'я 6Ч64 при близькому розміщенні ускладнює зміну магазина в бойових умовах;

прилад малошумної стрільби (ПМС), що постачається в комплекті, не розбірний, що ускладнює його чистку, і має ненадійне кріплення;

полум'ягасник не уніфікований, немає можливості кріплення інших ПМС/ПБС, окрім тих, що постачається в комплекті;

автомат має незручний діоптричний приціл.

Випробування АК-12К Фото: Скрін відео Перемикач вогню на АК-12К Підщічник АК-12К Випробування АК-12К Передня рукоятка на АК-12К Прицільний пристрій АК-12К Прицільний пристрій АК-12К

Також було відзначено ще один важливий фактор. При веденні вогню віддача відчувається сильніше порівняно з АК-74М, а нагрівання стовбура під час інтенсивної стрільби, як порівняти з "сімдесят четверкою", також відбувається швидше. Ймовірно, це зумовлено коротшим стволом — 290 мм у АК-12К проти 451 мм у АК-74М.

Позитивні сторони АК-12К

За рахунок зменшених габаритів при збереженні бойових характеристик, АК-12К буде затребуваний в умовах ближнього бою. Крім того, стрільці відзначили цілком прийнятну купчастість у режимі автоматичного вогню.

Позитивно оцінюється наявність підщічника, однак він має ненадійне кріплення. Під час стрільби спуск відчувається плавніше і м'якше, що також позитивно позначається на точності стрільби.

АК-12К розробили 2024 року в рамках дослідно-конструкторської роботи "Малек К 5,45", узгодженої з МВС Росії. Загалом, хоча автомат розробляли в інтересах силовиків, він отримав непогані оцінки від бійців штурмових і десантних підрозділів ЗС РФ. Однак використання автомата штурмовиками в екстремальних бойових умовах, м'яко кажучи, сумнівне.

Тактико-технічні характеристики

Калібр: 5,45 мм

Довжина ствола: 290 мм

Маса (без магазину): 3,4 кг

Довжина (у бойовому/похідному положенні): 810/570 мм

Призначений ресурс: 10 000 пострілів

Регулювання приклада: 60 мм

Нагадаємо, у жовтні минулого року концерн "Калашников" оголосив, що у 2025 році розпочнеться серійне виробництво нового автомата АМ-17 калібру 5,45 мм. Ця зброя, розроблена на основі досвіду бойових дій в Україні, покликана замінити АКС-74У, що перебуває на озброєнні з 1979 року.