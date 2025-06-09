В России испытали автомат АК-12К: военные дали противоречивые оценки (фото)

Российские военные провели испытания новейшего образца автомата "Калашникова" АК-12К в укороченном варианте. Во время тестирования оценки специалистов были неоднозначными — автомат продемонстрировал как преимущества, так и явные недостатки.

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Соответствующие кадры испытаний были опубликованы 7 июня профильными российскими каналами.

Первым делом оружие было испытано в экстремальных условиях после погружения в воду, песок и грязь. После погружения в воду и песок автомат работал безотказно и в одиночном, и в автоматическом режиме стрельбы.

А вот погружение в грязь оказалось критичным — при перезарядке автомат не досылал патрон в патронник. Хотя после промывки ствольной коробки АК-12К продолжал вести огонь, при этом кучность стрельбы не изменилась.

Общие выявленные недостатки АК-12К

Во время тестирования АК-12К, приближенными к боевым условиям, были выявлены следующие недостатки:

снятие замка ствольной коробки требует дополнительных усилий и инструмента (на АК-12 есть флажок, позволяющий снимать коробку без дополнительных усилий);

штатная передняя рукоятка 6Ч64 при близком размещении затрудняет смену магазина в боевых условиях;

прибор малошумной стрельбы (ПМС), поставляемый в комплекте, не разборной, что затрудняет его чистку, и имеет ненадежное крепление;

пламегаситель не унифицирован, нет возможности крепления других ПМС/ПБС, кроме поставляемых в комплекте;

автомат имеет неудобный диоптрический прицел.

Испытания АК-12К Фото: Скрин видео Переключатель огня на АК-12К Подщечник АК-12К Испытания АК-12К Передняя рукоятка на АК-12К Прицельное устройство АК-12К Прицельное устройство АК-12К

Также был отмечен еще один немаловажный фактор. При ведении огня отдача ощущается сильнее по сравнению с АК-74М, а нагрев ствола при интенсивной стрельбе, по сравнению с "семьдесят четверкой", также происходит быстрее. Вероятно, это обусловлено более коротким стволом — 290 мм у АК-12К против 451 мм у АК-74М.

Положительные стороны АК-12К

За счет уменьшенных габаритов при сохранении боевых характеристик, АК-12К будет востребован в условиях ближнего боя. Кроме того, стрелки отметили вполне приемлемую кучность в режиме автоматического огня.

Положительно оценивается наличие подщечника, однако он имеет ненадежное крепление. Во время стрельбы спуск ощущается плавнее и мягче, что также положительно сказывается на точности стрельбы.

АК-12К разработали в 2024 году в рамках опытно-конструкторской работы "Малек К 5,45", согласованной с МВД России. В целом, хотя автомат разрабатывался в интересах силовиков, он получил неплохие оценки от бойцов штурмовых и десантных подразделений ВС РФ. Однако использование автомата штурмовиками в экстремальных боевых условиях, мягко говоря, сомнительно.

Тактико-технические характеристики

Калибр: 5,45 мм

Длина ствола: 290 мм

Масса (без магазина): 3,4 кг

Длина (в боевом/походном положении): 810/570 мм

Предназначенный ресурс: 10 000 выстрелов

Регулировка приклада: 60 мм

Напомним, в октябре прошлого года концерн "Калашников" объявил, что в 2025 году начнется серийное производство нового автомата АМ-17 калибра 5,45 мм. Это оружие, разработанное на основе опыта боевых действий в Украине, призвано заменить АКС-74У, находящийся на вооружении с 1979 года.