Бійці ЗСУ отримали іспанські бронетранспортери BMR M-600: що відомо про БТР

Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" отримала на озброєння іспанські бронетранспортери Pegaso BMR M-600. Імовірно, йдеться про бронемашину хімічної розвідки рідкісної модифікації VRAC.

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Фотографію одного з таких БТРів опублікував 9 червня Telegram-канал "Тиск".

На зображенні видно, що бойову машину обладнано антидроновим "мангалом" із захистом по всьому периметру і спеціальними дверцятами, що забезпечують доступ до десантного відділення. Конструкція решітки виконана добротно і з урахуванням практичного досвіду експлуатації в умовах застосування FPV-дронів.

Коментуючи фото оглядачі "Мілітарного" зазначили, що наразі неможливо точно ідентифікувати конкретну модифікацію машини, однак, імовірно, український підрозділ отримав варіант BMR-600 VRAC для хімічної розвідки, які раніше вже фіксувалися в Україні.

Також було зазначено, що хоча офіційно постачання BMR у класичній бойовій конфігурації не підтверджували, можливо, частину таких машин було передано в рамках непублічної військової допомоги.

Бронетранспортер ЗСУ BMR-600 у санітарній версії Фото: Мілітарний

Характеристики БТР Pegaso BMR M-600

Іспанський бронетранспортер BMR-600 розробили в 1970-х роках і серійно випускали з 1979 року. Він побудований за класичною колісною схемою 6×6, вирізняється амфібійними можливостями та алюмінієвою бронею, що захищає екіпаж від стрілецької зброї та осколків.

Екіпаж: 2 людини (водій і стрілець)

Десант: до 11 бійців

Двигун: дизель Pegaso 9157/8 потужністю 310 к.с.

Швидкість: до 100 км/год на суші; до 9 км/год на воді

Трансмісія: автоматична, 6 передач вперед, 1 назад

Запас ходу: близько 800 км

Нагадаємо, на озброєнні Сил оборони був помічений італійський бронетранспортер VBL Puma. Офіційно Україна та Італія не оголошували про постачання цих машин, проте журналісти припустили, що техніка входила в один із секретних пакетів допомоги.