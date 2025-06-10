Бойцы ВСУ получили испанские бронетранспортеры BMR M-600: что известно о БТР

Объединённая штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лють» получила на вооружение испанские бронетранспортеры Pegaso BMR M-600. Предположительно, речь идет о бронемашине химической разведки редкой модификации VRAC.

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Фотографию одного из таких БТРов опубликовал 9 июня Telegram-канал "Тиск".

На изображении видно, что боевая машина оборудована антидроновым "мангалом" с защитой по всему периметру и специальной дверцей, обеспечивающей доступ в десантное отделение. Конструкция решетки выполнена добротно и с учетом практического опыта эксплуатации в условиях применения FPV-дронов.

Комментируя фото обозреватели "Милитарного" отметили, что пока невозможно точно идентифицировать конкретную модификацию машины, однако, вероятно, украинское подразделение получило вариант BMR-600 VRAC для химической разведки, которые ранее уже фиксировались в Украине.

Также было отмечено, что хотя официально поставки BMR в классической боевой конфигурации не подтверждались, возможно, часть таких машин была передана в рамках непубличной военной помощи.

Бронетранспортер ВСУ BMR-600 в санитарной версии Фото: Милитарный

Характеристики БТР Pegaso BMR M-600

Испанский бронетранспортер BMR-600 был разработан в 1970-х годах и серийно выпускался с 1979 года. Он построен по классической колесной схеме 6×6, отличается амфибийными возможностями и алюминиевой броней, защищающей экипаж от стрелкового оружия и осколков.

Экипаж: 2 человека (водитель и стрелок)

Десант: до 11 бойцов

Двигатель: дизель Pegaso 9157/8 мощностью 310 л.с.

Скорость: до 100 км/ч на суше; до 9 км/ч на воде

Трансмиссия: автоматическая, 6 передач вперед, 1 назад

Запас хода: около 800 км

Напомним, на вооружении Сил обороны был замечен итальянский бронетранспортер VBL Puma. Официально Украина и Италия не объявляли о поставках этих машин, однако журналисты предположили, что техника входила в один из секретных пакетов помощи.